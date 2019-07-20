В Екатеринбурге черной краской закрасили стрит-арт, который создали на фестивале «Карт-бланш»

20 Июль 16:46 2019-07-20T16:48:46+03:00

Так работа выглядела в день создания Фото: сообщество "Карт-бланш" в соцсети "ВКонтакте"

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Коммунальные службы закрасили очередной арт-объект, который создали в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Речь идет о надписи: «Всероссийский центр поддержания упадка. Ее 14 июля нанес на белую стену художник Art Abstractov на Антона Валека, 7. Горожане сообщают, что теперь вместо букв на ней размещается череда черных пятен.

Напомним, фестиваль стартовал 12 июля. Его главная особенность заключается в том, что участники не согласуют с администрацией города созданные арт-объекты. Как следствие, часть работ не успевает продержаться и недели.

В этом году рамках фестиваля появились такие работы, как граффити банка майонеза «Провансаль – наша скрепа», дракон, на котором стоит город, надпись «ПРОТЕСТ» рядом со сквером у театра Драмы и, на одном из возможных мест строительства храма святой Екатерины – слово «Смерть».

Не все горожане поддерживают это мероприятие. По мнению некоторых, созданные работы слишком мрачные для городского пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU