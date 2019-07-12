2019-07-12T07:36:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартовал фестиваль нелегальных стрит-артов

О том, где появятся следующие работы, ничего не известно
Мария Трапезникова
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Его проводят во второй разЕго проводят во второй разФото: Алексей БУЛАТОВ
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Столица Урала снова погрузится в атмосферу уличной граффити-культуры. На этот раз в Екатеринбурге стартовал второй по счету партизанский фестиваль «Карт-бланш». Его суть в том, что все работы, выполненные в рамках мероприятия, не согласованы и через несколько дней рискуют быть закрашенными коммунальными службами.

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Карт-бланш"

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Карт-бланш"

Первая работа уже появилась в районе Пионерского поселка, на трансформаторной будке по адресу: улица Боровая, 26. Театральные декорации в черно-белых тонах выполнила команда художников «Рыжий и Длинный».

Не заставила себя ждать второй арт. В пространстве заброшенной больницы на Уралмаше появилось грустное лицо от пермского художника Алексея Илькаева, больше известного как Sad Face. Работа находится по адресу: улица 22 Партсъезда, 15в. Отметим также, что «грустное лицо» - фирменный знак Илькаева. Он известен своей резонансной работой «Смерть не за горами» - так была изменена одна из главных достопримечательностей Перми «Счастье не за горами». После этого Илькаева обвинили в вандализме, но художник пришел с повинной и получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Карт-бланш"

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Карт-бланш"

Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля появились нашумевшие работы «Три топора» на улице Азина, нога Акинфеева и перчатка «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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