2019-07-19T13:14:26+03:00
Общество

«Наша скрепа»: в Екатеринбурге появилось граффити банки майонеза

Работу создали в рамках фестиваля «Карт-бланш»
Анастасия ВЛАСОВА
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Фото: Лена ШубенцеваФото: Лена Шубенцева
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В Екатеринбурге на трансформаторной будке, которая находится на улице Мичурина, 206, появилось изображение банки майонеза. Работу создала уральская художница Лена Шубенцева в рамках «партизанского фестиваля» уличного искусства «Карт-бланш».

– Провансаль – наша скрепа, - гласит надпись на банке, которая внешне напоминает продукцию «ЕЖК».

Напомним, «Карт-бланш» проходит в Екатеринбурге во второй раз. Суть в том, что нарисованные граффити организаторы и участники фестиваля не согласуют с администрацией города. Часть работ закрашивают коммунальные службы спустя несколько дней после создания.

Среди горожан мероприятие также поддерживают не все. Например, некоторые жители считают, что художники создают слишком мрачные для городского пространства работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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