«Должно вселять надежду»: Екатеринбургский фестиваль «Карт-бланш» столкнулся с негативом

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-17T15:27:22+03:00

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В Екатеринбурге мнения по поводу партизанского фестиваля «Карт-бланш» разделились. За последние пару дней среди горожан появилось очень много негативной реакции. А арт-объекты назвали депрессивными из-за их содержания.

Основное обсуждение проходит в чате Street Art Hunter в Telegram. Под критику общественности попали такие работы, как красные буквы «Смерть», черепа пионеров и надпись «Мы все равны нулю». Все эти работы были уничтожены практически сразу после появления.

Одна из участниц обсуждения, Мария Гладышева, выступала против проведения фестиваля в Екатеринбурге. Однако, как уверяет сама девушка, она хочет найти компромисс с организаторами, предоставив им альтернативные варианты. Она считает, что искусство должно приносить людям эстетическое удовольствие и вселять в них надежду, а не вгонять в депрессию.

Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

- Екатеринбург – город активный, веселый и живой. Я считаю, что надписи типа «Смерть» не подходят ему, - рассказала «Комсомолке» Мария. – Такие мрачные арты (имеются ввиду «Смерть» и черепа пионеров – прим. ред.) – для подготовленной аудитории, для настоящих ценителей стиля. Мне кажется, было бы круто создать специальное пространство, чтобы в нем собирались такие авторы и их поклонники – и не портили настроение простым прохожим.

Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что фестиваль «Карт-блашн» проводится в Екатеринбурге второй год. Все работы, выполненные в рамках фестиваля, созданы нелегально. Большинство из них практически сразу закрашиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU