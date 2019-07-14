2019-07-14T17:35:02+03:00
Общество

На месте возможного строительства храма святой Екатерины появилась надпись «Смерть»

Инсталляция стала творением художника фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш»
Олег Галимов
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Надпись уже убрали с улицы. Фото: фестиваль «Карт-бланш»Надпись уже убрали с улицы. Фото: фестиваль «Карт-бланш»
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В Екатеринбурге на пустыре на улице Белинского появился арт-объект — надпись красными буквами «Смерть». Инсталляция стала творением художника фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш» Sadface.

Фото: фестиваль «Карт-бланш»

Фото: фестиваль «Карт-бланш»

- Локация неизвестна, - подписали фотографии в группе фестиваля в Facebook.

Отметим, что пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова является одним из двух возможных мест для строительства храма святой Екатерины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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