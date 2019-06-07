Мэр Екатеринбурга и архитекторы выбрали площадки для строительства храма святой Екатерины: публикуем список

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание с архитектурным сообществом города, чтобы определить предварительный список площадок для строительства храма святой Екатерины.

Как и ожидалось, сквер у Драмтеатра не исключили из мест для стройки, и это несмотря на то, что социологи уже отмечали «боевые настроения горожан». Но при этом Высокинский сдержал слово и наложил табу на все остальные парки и скверы Екатеринбурга.

- Зеленую Рощу вычеркнули, так как это официальный сквер. А вот сквер у Театра драмы — это сквер неофициальный, - заявил глава администрации.

Вот окончательный список победителей:

Пустырь на перекрестке Фурманова – Белинского

Возможно, это идеальное место для строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер у театра Драмы (только с корректировкой). Сложно представить, как отреагируют жители города, если этот вариант победит в итоговом голосовании.

За неделю новости о сквере у Драмы оказались в федеральном топе. Все началось с митингов 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ

Приборостроительный завод (его готовят под снос – прим.ред.). Если так, то в городе на одном берегу пруда будут сразу и Храм-на-Крови и собор святой Екатерины.

Приборостроительный завод находится рядом с резиденцией губернатора и в 300 метрах от Храма-на-КровиФото: Алексей БУЛАТОВ

Акватория Макаровского моста. Этот вариант очень нравится архитекторам. По их словам, в этом случае набережная Городского пруда получит полноценное продолжение, а не будет обрываться на улице Челюскинцев.

Вид с берега на акваторию прудаФото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Татищева. Интересно, как впишется собор святой Екатерины в этот район.

Площадка на улице Татищева напротив Екатеринбург АреныФото: Алексей БУЛАТОВ

На месте снесённой телебашни. Странный выбор, учитывая, что собственник этой земли – УГМК. Там планировали построить огромную ледовую арену.

В марте 2018 года на этом месте взорвали заброшенную телебашнюФото: Алексей БУЛАТОВ

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