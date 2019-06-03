Первое заседание рабочей группы в Гордуме по «СКВЕРному конфликту»: онлайн-трансляция

Сегодня в городской Думе Екатеринбурга началось первое заседание рабочей группы по судьбе храма Святой Екатерины. Три недели назад горожане, недовольные тем, что его хотят построить в сквере у Театра драмы, несколько дней выходили на акции протеста. В итоге городские власти решили провести опрос горожан, чтобы узнать, где же все таки лучше построить храм.

Первое заседание рабочей группы по СКВЕРному конфликту .Видео: egd.ru

Подготовкой организации опроса должна заниматься рабочая группа, куда входят депутаты Гордумы, представитель Общественной палаты и Избирательной комиссии города, а также архитекторы, представители Екатеринбургской епархии и члены сообщества «Парки и скверы». Добавим, что со стороны тех, кто «за сквер» не раз звучали предложения провести в городе референдум, а не опрос, так как результаты референдума будут обязательными для выполнения. В мэрии же отмечали, что референдум обойдется бюджету в слишком крупную сумму - 130 миллионов рублей.