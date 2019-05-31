Четыре места плюс сквер: архитекторы Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма

В пятницу, 31 мая, в мэрии Екатеринбурга вновь обсуждали храм святой Екатерины. А если точнее, то площадки под его строительство, которые в течение десяти дней предлагали горожане. Пришло более 10 тысяч обращений. Из них специалисты отобрали больше 53-х мест. А сегодня в здании городской администрации собрались сотрудники мэрии, архитекторы, юристы и специалисты по коммунальным сетям, чтобы обсудить, какие вообще из этих 53 вариантов можно воплотить в жизнь.

Тут надо оговориться, что на экспертном совете не принимали окончательный список, а лишь озвучили самые предпочтительные варианты и описали критерии, по которым эти площадки будут отбираться в дальнейшем.

- Предлагаем смотреть на основной критерий – это не должна быть периферия, - взял слово Андрей Рогов, заместитель начальника департамента по землепользованию администрации Екатеринбурга. - По критерию приближения к центру города у нас осталось порядка 25 площадок.

Далее путем быстрого перечисления, в мэрии озвучили плюсы и минусы каждой из отобранных площадок. Так, например, удаленный от центра Екатеринбурга остров Баран что в Верх-Исетском пруду, по мнению экспертов интересен тем, что ориентирован с запада на восток.

В самом сквере у Театра драмы, где еще пару недель назад шли протесты, сейчас люди просто гуляют.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это может быть использовано в религиозных целях, - отметил Андрей Рогов. - Храм может вписаться в остров. Сам остров скальный, вряд ли утонет и соединен искусственным перешейком. Но потребуется мощный мост.

А вот предлагавшаяся горожанами под храм площадка на пересечении улиц Белинского и Фурманова, как оказалось уже зарезервирован ФСБ для строительства ведомственного жилья.

- Участок в федеральной собственности, находится на гостевом маршруте, - пояснил Андрей Рогов. - Раскрыт со всех сторон. Можно благоустроить и берег. Но там мощная транзитная сеть канализационного коллектора – нежелательно выносить его оттуда. Это будет очень дорого.

Так отсутствие серьезных коммунальных сетей на площадке, которые бы при строительстве пришлось переносить, стали одним из критериев отбора места под храм. Кроме того, участники совета заявили, что площадка должна быть просторной, у нее должно быть градостроительное значение. Сам храм должен удачно вписываться в архитектурную композицию, которая уже существует.

Следующий критерий отбора - форма собственности участка, - говорят в пресс-службе мэрии. - Также площадка должна быть готова к моменту опроса и не вызывать протеста. Обязательно учитывать мнение епархии. И важно помнить, что это будет кафедральный собор, а не просто храм.

Представители архитектурного сообщества на встрече отметили, что в четверг они уже собирались по этому вопросу и отобрали из 53 вариантов пять самых удачных на их взгляд:

ЗА МАКАРОВСКИМ МОСТОМ

Продолжение улицы Бориса Ельцина за Макаровским мостом на набережной реки Исеть. Когда воду в речке в этом месте спустили, то стало видно, что доработанная береговая линия может послужить основанием для возведения храма. Собор будет виден с улицы Челюскинцев, а также из других точек центра мегаполиса.

Храм за Макаровским мостом.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Так новый храм будет выглядеть, если его построят за Макаровским мостом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СКВЕРЕ У ТЕАТРА ДРАМЫ

Октябрьская площадь со смещением к южной границе сквера у Драмтеатра. Союз архитекторов города поддержал эту площадку на градостроительном совете с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Сквер у театра Драмы.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Исключать сквер у Театра драмы из списка площадок под строительство архитекторы города не стали. Но предложили немного видоизменить размещение храма на нем. Фото: проектная документация

ЗА ВЕЧНЫМ ОГНЕМ ПО УЛИЦЕ ТАТИЩЕВА

По улице Татищева за Вечным огнем в районе стадиона «Екатеринбург-Арена». Сейчас это место сдано в аренду, на ней планируется построить офисный центр. Но, с точки зрения градостроительной значимости, собор здесь можно построить вместе с жилым комплексом «Крылов».

Это станет, по словам участников экспертного совета, новым акцентом в градостроительной ситуации в городе. Мы как архитекторы, рассматривая площадку, определяем, что масштаб объекта может быть даже больше, если это обосновано. Данная площадка помогает разместить здесь все вспомогательные помещения для собора.

Храм рядом с Екатеринбург-Ареной.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Так храм мог бы выглядеть на улице Татищева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Этой площадки не было в числе тех, которые предлагали жители Екатеринбурга, но архитекторы считают ее вполне уместной – это территория Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой роще. По их мнению, собор прекрасно впишется в храмовый комплекс. Это будет публичный сквер, но при монастыре.

Одно из предложений архитекторов - построить храм на территории Ново-Тихвинского женского монастыря, оставив при этом парк Зеленая роща.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Примерно так может выглядеть храм святой Екатерины у Ново-Тихвинского женского монастыря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ БЕЛИНСКОГО И ФУРМАНОВА

Это площадка находится на так называемом «гостевом маршруте», дороге, которая ведет от аэропорта «Кольцово» к центру Екатеринбурга. Уже много лет здесь находится гигантский пустырь, который никак не используется. Рядом проходит река Исеть.

Храм на пересечении Белинского и Фурманова.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А таким храм будет выглядеть на участке улиц Фурманова и Белинского.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, архитекторы не забыли отметить то, как изменились размеры храма, который застройщики планировали возвести в сквере у Театра драмы.

- Мне проект храма не нравится, - отметил по итогам встречи экс-архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. - Да, изначально мы планировали построить его у Драмтеатра, но по проекту он был значительно меньше! Кроме того была обозначена задача сохранить сквер. Сейчас мы готовимся к отбору площадок для обсуждения с жителями, а уже потом выносить их на градостроительный совет. На мой взгляд, сейчас самая удачная площадка для храма - за Макаровским мостом. В таком случае он будет завершать улицу Бориса Ельцина и станет продолжением Городского пруда.

Окончательное же решение по площадке для строительства будет рассмотрено на градостроительном совете.

- Самый главный итог сегодняшнего заседания - выработаны критерии для отбора площадок, - говорит Андрей Молоков, заместитель начальника Департамента архитектуры и главный архитектор города. - Это поможет нам сократить количество потенциальных мест для стройки. Социологи советуют выбрать 6-7 площадок, а архитекторы говорят, что в таком случае лишь на трех можно делать основание для размещения храма. Поэтому сейчас нацеливаемся на отбор трёх площадок, затем готовим проекты по ним для горожан. Когда жители выберут место, то его рассмотрят на градсовете.