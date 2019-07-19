2019-07-19T07:11:15+03:00
Общество

Еще долго не забудут: В Екатеринбурге появился стрит-арт о протестах в сквере

Прочесть надпись можно только с определенной точки
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга, у Театра драмы, появился новый стрит-арт. Он посвящен майским протестам в сквере и создан в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Надпись «Протест» создал екатеринбургский художник Александр Гущин.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что работа называется «Иллюзия протеста». Она нарисована поверх остальных граффити и целиком прочитать ее можно, только если смотреть с определенной точки. Художник также отметил, что «Протест» - лишь часть большой серии.

- В данном случае - слово протест - отражение недавних событий, - рассказал «Комсомолке» Александр. - Протесты чаще всего бывают провокацией. Она служит для отвлечения внимания от каких-то событий, которым не хотят придавать огласку. Так и получается своеобразная иллюзия протеста.

Напомним, что в мае в сквере у Драмтеатра проходили массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. Строительство отметили, однако об этом еще долго никто не забудет. Например, недавно вышел поэтический сборник, посвященный майским событиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов
Перевозки маломобильных пассажиров поездами дальнего следования на СвЖД выросли почти в 2 раза в I полугодии
На Урале женщина обвинила приятеля в изнасиловании и заплатила за это штраф
В Екатеринбурге продают элитный особняк за 77 миллионов рублей
На Городскому пруду Екатеринбурга вновь появилось масляное пятно из-за работ на Макаровском мосту
Очередей не будет: В Екатеринбургском «Кольцово» установили новый КПП
В Екатеринбурге эвакуировали Шарташский рынок
В Екатеринбурге на 600 тысяч рублей за взятку оштрафовали бывшего сотрудника полиции
Скороварка или мультиварка? Два в одном! Новинка от компании Polaris
«Разбивали стекла и проникали в машину»: в Екатеринбурге задержали подростков, которые угоняли автомобили
«Родители спали»: На Урале из окна выпала маленькая девочка
В Свердловской области в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси