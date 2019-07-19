Еще долго не забудут: В Екатеринбурге появился стрит-арт о протестах в сквере

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-19T07:11:15+03:00

Прочесть надпись можно только с определенной точки

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В центре Екатеринбурга, у Театра драмы, появился новый стрит-арт. Он посвящен майским протестам в сквере и создан в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Надпись «Протест» создал екатеринбургский художник Александр Гущин.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что работа называется «Иллюзия протеста». Она нарисована поверх остальных граффити и целиком прочитать ее можно, только если смотреть с определенной точки. Художник также отметил, что «Протест» - лишь часть большой серии.

- В данном случае - слово протест - отражение недавних событий, - рассказал «Комсомолке» Александр. - Протесты чаще всего бывают провокацией. Она служит для отвлечения внимания от каких-то событий, которым не хотят придавать огласку. Так и получается своеобразная иллюзия протеста.

Напомним, что в мае в сквере у Драмтеатра проходили массовые акции протеста против строительства храма Святой Екатерины. Строительство отметили, однако об этом еще долго никто не забудет. Например, недавно вышел поэтический сборник, посвященный майским событиям.

ИСТОЧНИК KP.RU