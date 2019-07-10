Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-10T13:20:50+03:00

22 автора посвящали стихи событию, о котором еще долго будут говорить

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Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило литературный сборник «Онтология сквера», посвященный майским протестам против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Составителем стал писатель и поэт Роман Сенчин. Под обложкой сборника собраны 22 уральских автора. Среди них и узнаваемые персоны: уральские драматурги Ярослава Пулинович и Евгений Касимов, поэтесса и журналист Александра Аскенова, актер Всеволод Емемлин и многие другие. Обложку сборника украшает работа уральского художника Алексея Рыжкова: на ней изображено противостояние в сквере.

Фото: официальный сайт издательства

Составитель сборника Роман Сенчин поделился, что идея пришла к нему почти сразу, как только начались протесты.

- Я ходил между людьми, слушал их, записывал все каламбуры, песни, «кричалки», которые рождались у них спонтанно, - рассказал Роман. – Чуть позже мы сделали общий клич по соцсетям, чтобы желающие присылали нам свои работы. Было очень много желающих, однако многие пришлось отсеять из-за грубости и оскорблений, в них содержащихся.

По словам главы издательства «Кабинетный случай» Федора Ефремова, у сборника небольшой тираж, всего около 200 экземпляров.

- Данная тема не рассчитана на широкий круг читателей, скорее для городской интеллигенции, которая «в теме», - рассказал Федор.

С продажей сборника, отметил он, тоже будут проблемы. Его предложат всего одному-двум екатеринбургским книжным магазинам, в числе которых будет «Пиотровский». Если они согласятся, то книгу можно будет увидеть на полках уже на следующей неделе. В противном случае, отмечает издатель, купить его можно будет через Интернет (на «Лабиринте» или «Озоне»). Возможно, что сборник передадут книжным в Москве. Помимо этого планируется презентация книги, однако ее дата пока неизвестна.

Напомним, что в мае неделю в сквере у театра Драмы проходили акции протеста против строительства храма святой Екатерины. О том, как они проходили, можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU