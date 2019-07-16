В Екатеринбурге на улице Куйбышева появилось граффити с драконом, на котором стоит город
Рисунок создали участники фестиваля карт-бланш
Фото: Instagram - ovs9n
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В Екатеринбурге на стене здания № 60 по улице Куйбышева появился рисунок дракона, на котором стоит город. Автор опубликовал законченную версию в Instagram.
«Карт-бланш» - фестиваль уличного искусства, которое не согласуют с мэрией Фото: Instagram - ovs9n
- Змей, дракон, варан, динозавр, город, - подписал он снимки. - Для фестиваля «Карт-бланш».
Напомним, «Карт-бланш» - фестиваль уличного искусства, которое не согласуют с мэрией, стартовал в Екатеринбурге 12 июля. Он проходит в городе во второй раз.
ИСТОЧНИК KP.RU