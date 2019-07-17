Стало известно, где в Екатеринбурге будут судить деда-пикета, который ударил полицейского газетой

17 Июль 16:52 2019-07-17T16:54:36+03:00

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Дело Вадима Панкратова рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Деда-пикета могут привлечь к ответственности за нападение на полицейского во время акций протеста в сквере у Драмтеатра.

Как рассказала «Комсомолке» свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 62-летний активист стал фигурантом дела о статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Вадиму Панкратову грозит до 5 лет лишения свободы

- Это не тот человек, на которого нужно заводить дело, он не опасен для общества, - рассказывает Мерзлякова. – У наших силовых структур есть более важные дела, чем борьба с Панкратовым. Мы выступим с письменным обращением в его защиту.

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ИСТОЧНИК KP.RU