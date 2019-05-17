Борьба за сквер в Екатеринбурге: подготовка к опросу и визит ловца покемонов Соколовского

В Екатеринбурге продолжается борьба за сквер на Октябрьской площади у Драмтеатра. Строительство храма здесь на время проведения опроса среди горожан приостановили. Сам опрос мэрии пообещали помочь провести волонтеры из «Единой России».

Сегодня же защитников сквера поддержал известный журналист Юрий Дудь.

- Респект людям из Екатеринбурга, которым настолько не все равно на свой город, - отметил он в своем Instagram.

Также к скверу в пятницу пришел блогер Руслан Соколовский, который ранее получил условный срок за съемки поисков покемонов в Храме-на-Крови.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что перед стартом строительства нового храма нужно учитывать мнение всех групп населения. Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента:

- Местные власти вели диалог с жителями до заявления президента. Президент более четко сформулировал. Как региональная власть, они прислушались к мнению главы государства. Говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, было бы неверно, - подчеркнул Песков.

Сам опрос будет проведен двумя способами: оставить свое мнение можно будет на сайте Администрации города, также будут работать социологи по телефону и на улицах города. По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, его задача – подключить как можно больше людей к участию в опросе.

Также сегодня в уральскую столицу прилетел глава Всероссийского Центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

- Кто на следующий день после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения храма уже тут – тот я, - написал Федоров на своей страничке в Facebook.

Постепенно собираются горожане в привычном месте – у сквера на Октябрьской площади. Сегодня их меньше, потому что первый компромисс уже найден и нет причины для активизации протеста, к тому же сегодня в Екатеринбурге прохладно и периодически идет дождь.

Корреспонденты «Комсомолки» следят за событиями в режиме онлайн.