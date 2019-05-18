2019-05-18T13:42:20+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены»

Вместе с Александром Высокинским убедиться в этом отправились и десятки горожан
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Инспекция по скверу состоялась сразу после обсуждений активистов и мэра в АдминистрацииИнспекция по скверу состоялась сразу после обсуждений активистов и мэра в АдминистрацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге будет проведен референдум по поводу сохранности сквера возле Театра драмы. Именно с таким предложением к Гордуме выйдет Александр Высокинский после встречи с активистами. Защитники сквера единогласно выступили за проведение народного голосования, до получения результата которого все строительные работы должны быть "заморожены".

Проход к набережной для горожан освободят, но забор останется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проход к набережной для горожан освободят, но забор останетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось бы, на этом все, но во время встречи в сети стали появляться сообщения, что на огороженной площадке полно техники и подрядчиков. Сразу же после обсуждений мэр лично отправился проверить, что творится за поставленным забором. За ним последовали и активисты.

Вместе с мэром в сквер пришли десятки людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с мэром в сквер пришли десятки людейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Строительная площадка работает в определенном режиме, здесь должны обеспечиваться меры безопасности. За каждого, кто зайдет, ответственность беру на себя лично я, - сказал глава города, отворив ворота забора.

Внутри площадки экскаватор и полно бетонных блоков и труб

Внутри площадки экскаватор и полно бетонных блоков и труб

Внутри несколько рабочих, экскаватор и полно бетонных блоков, труб и других стройматериалов. Между тем мэр заверил, что все это останется нетронутым. А для контроля будет установлена мачта с четырьмя видеокамерами. Проход к набережной для горожан освободят, но забор останется.

- Чтобы добиться стабильности и на данном этапе не усиливать конфликт, забор остается. Я проверю, чтобы все проходы были открыты, чтобы никаких работ на площадке не велось. До референдума забор будет стоять, как средство агитации: нужен-не нужен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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