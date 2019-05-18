«Время не важно, важно снять конфликт»: защитники сквера в Екатеринбурге единогласно требуют проведения референдума

Защитники сквера, пришедшие на встречу с мэром Екатеринбурга, почти единогласно потребовали проведения референдума. К такому решению активисты пришли спустя час жаркой дискуссии.

Вариант опроса защитники сквера считают попыткой обманаФото: Алексей БУЛАТОВ

Люди считают, что только с помощью референдума можно узнать истинное мнение горожан и окончательно решить, чему быть возле Драмтеатра: 20-летнему скверу или же нововозведенному храму.

В качестве альтернативы екатеринбуржцам предложили провести опрос. Но при этом варианте люди возмутились, в опросе они видят попытку обмана.

Вместо 30 приглашенных активистов на встречу с мэром пришли 59 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

- Референдум является высшей формой народного волеизъявления, в нем понятен инструментарий. Кроме того, итоги референдума обязательны для исполнения властями. Опрос носит рекомендательный характер, какой бы результат у него не был. И здесь нельзя будет обеспечить наблюдателей, - говорят активисты.

Александр Высокинский спорить с защитниками сквера не стал, но отметил, что референдум - дело не быстрое, на его подготовку может уйти до пяти месяцев, а сумма затрат составит порядка 130 миллионов рублей. Для сравнения, опрос обойдется в 8-13 миллионов.

- Время не важно, важно снять конфликт, - остались стоять на своем активисты.

Вариант опроса защитники сквера считают попыткой обманаФото: Алексей БУЛАТОВ

Последняя неделя в Екатеринбурге выдалась на редкость напряженной. Внезапно обострился конфликт по поводу места строительства Собора святой Екатерины. В понедельник рабочие огородили будущую стройплощадку возле Драмтеатра, после чего сюда нагрянули тысячи защитников сквера, который предполагалось вырубить.

Чтобы избежать массовой потасовки и драк, к месту противостояния даже стянули силы полиции и ОМОНа. Десятки человек были задержаны, некоторые их них получили от 2 до 10 суток ареста.

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