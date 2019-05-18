«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-18T11:41:05+03:00

21 год назад объект не успевали доделать к празднику, но строители сказали – сможем

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Сторонники возведения храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге утверждает, что это пространство вовсе не сквер, а просто зеленая зона для прогулок.

Аркадий Чернецкий выливает первую воду в фонтан. Фото: скрин с видео

А теперь давайте вспомним, как этот сквер появился здесь к юбилею города 21 год назад, когда уральской столице исполнилось 275 лет. Торжественное открытие сквера провели 13 августа в 18 часов перед праздничным концертом. На мероприятии присутствовали глава города Аркадий Чернецкий, губернатор Эдуард Россель, а также областные и городские депутаты.

21 год назад у горожан был более радостный повод собраться на этом месте. Фото: газета "Вечерний Екатеринбург"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По нормативным срокам набережная должна была строиться гораздо дольше. Но строители сказали, мы обязательно сделаем ее ко дню города. Это будет наш подарок ко дню города. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за тот подарок, который вы сделали городу. Я поздравляю всех екатеринбуржцев с тем, что мы обрели прекрасную набережную городского пруда, и прекрасный парк на правом берегу реки. Я думаю, это будет любимым местом отдыха наших горожан, и что здесь всегда будет народу не меньше, чем в историческом сквере. С праздником, дорогие друзья! – сказал тогда горожанам Аркадий Чернецкий.

Фонтан, возле которого сегодня каждый день собирается молодежь. Фото: газета "Вечерний Екатеринбург"

Информация об открытии сквера прошла по городским СМИ, после чего это место стало одним из любимых у жителей города. В День города мэр Аркадий Чернецкий вылил из праздничного кубка первую воду в фонтан на Октябрьской площади.

Отметим, что сегодня в мэрии нынешний глава города Александр Высокинский общается с горожанами по проблеме опроса населения. В ближайшие две недели чиновники должны выяснить мнения людей: нужно ли строить храм в сквере у Драмтеатра.

Выступление мэра Екатеринбурга на открытии сквера. Фото: газета "Вечерний Екатеринбург"

Ситуация сдвинулась с места, когда президент Владимир Путин указал на необходимость проведения опроса среди всех групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU