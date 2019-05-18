К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-18T10:58:29+03:00

Мэр пригласил делегатов в свой кабинет, чтобы вместе найти компромисс в сложившемся споре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге сегодня идет шестой день, как активисты пытаются отстоять сквер возле Театра драмы, на месте которого хотят построит Собор святой Екатерины.

До этого пять дней противостояние шло на Октябрьской площади, сегодня обсуждение судьбы сквера перешло в здание Администрации. Мэр города Александр Высокинский пригласил 30 делегатов в свой кабинет, чтобы вместе найти компромисс в сложившемся споре.

- Мы находимся в прямой демократии, мы вместе фактически пишем новую страницу истории города. С точки зрения имеющегося законодательства, у нас все этапы пройдены. Но сегодняшняя встреча показывает, что где-то рвет клапана, - сказал мэр в ожидании активистов.

Встреча должна была начаться в 11:00, однако активистов к зданию Администрации пришло слишком много. Решить, кто именно должен держать слово перед мэром, сразу не удалось. Доходило до предложений тянуть спичку или бросать жребий.

Однако юрист Иван Волков, пообещав, что балагана не будет, убедил главу города впустить всех 59 защитников сквера. В итоге встреча началась с часовым опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU