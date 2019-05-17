«Храму быть или не быть»: что на данный момент известно о «СКВЕРном» конфликте

У Екатеринбурга выдалась непростая неделя – в столице Урала внезапно обострился конфликт, который тянется уже девять лет. Еще в 2010 году в центре города решили восстановить на историческом месте один из первых храмов города - храм святой Екатерины, когда-то снесенный большевиками. Но тогда бы пришлось разрушить полюбившийся горожанам фонтан «Каменный цветок». Люди вышли на митинг и стройплощадку перенесли.

Три года назад застройщики объявили, что возведут храм на искусственном острове в Городском пруду. Но жители Екатеринбурга снова вышли на акцию – на этот раз в защиту пруда от застройки. Дескать, столетиями панорама пруда не менялось, так что нечего на нем искусственные острова создавать.

Забор вокруг сквера появился вокруг сквера в ночь с воскресенья на понедельник.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщики опять пошли навстречу горожанам и перенесли стройплощадку на соседний берег – в сквер у Театра драмы. Это было около двух лет назад. И, в принципе, никто из горожан особо не возмущался. Но в начале этой недели вокруг сквера вдруг появилась ограда. Землю начали официально готовить к возведению храма. Вот тут-то и началось…

ЗАБОР ВОКРУГ СКВЕРА РОНЯЛИ ДВА ДНЯ

Первый раз ограждение пало еще утром в понедельник. Молодая женщина под прицелом фотокамер журналистов подбежала к проволочному забору и уронила его, после чего забралась на одно из деревьев на территории стройплощадки. Девушку задержали сотрудники полиции, но уже через несколько часов отпустили.

Ну а вечером забор упал во второй раз. Теперь уже под натиском толпы, пришедшей защищать сквер от застройки. Около тысячи горожан прорвались на территорию будущей стройплощадки и устроили на ней дискотеку под открытым небом, пока сотрудники частного охранного предприятия вместе с молодыми людьми крепкого телосложения не вытеснили их и не восстановили ограду.

В понедельник и вторник защитникам сквера удавалось уронить забор.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник история повторилась. Вечером у ограды собралось несколько тысяч защитников сквера. И даже то, что вдоль забора на этот раз стояли сотрудники полиции, не помогло. Особо отчаянные горожане, собравшись в группы, вырывали из забора целые сегменты, после чего топили их в реке.

В среду же застройщик решил сменить ограду на капитальную, сломать или уронить которую будет уже не так легко, поэтому никто на забор больше не покушался. В третий день на акцию пришло около 5-6 тысяч человек и высказаться в защиту сквера они решили мирным путем – подняв над головой смартфоны с включенными фонариками. Получилось эффектно.

Когда стемнело, в сквере образовалось целое море из огоньков. Однако нашлись среди защитников сквера люди, которые кидали в правоохранителей сырые яйца, камни и бутылки. В итоге бойцы ОМОН пошли в наступление и вытеснили всех людей подальше от ограды. Сотрудники полиции в этот день задержали 70 человек (если к этому числу прибавить тех, кто был задержан в предыдущие дни, то их количество превысит сотню, - Ред.)

Среди защитников сквера было много молодежи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ РЕШИТЬ КОНФЛИКТ ОПРОСОМ НАСЕЛЕНИЯ

К четвертому дню противостояния о «СКВЕРном конфликте» Екатеринбурга говорили уже не только в России, но и в других странах. А президент России Владимир Путин, находившийся в этот момент на медиа-форуме ОНФ предложил свое решение для конфликта.

– Храм должен объединять людей, а не разъединять, – сказал глава государства. – Есть простой способ – провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии, но нужно учесть и мнение этого меньшинства. Нужно не ругаться, а найти компромисс.

В это же время вокруг огражденного забором сквера выросло еще одно ограждение, правда, временное и невысокое. Памятуя о том, что происходило в сквере в прошлые дни, власти решили немного упорядочить происходящее. Так, теперь, чтобы подойти к месту акции, нужно было пройти через рамку с металлоискателем. Сотрудники полиции досматривали вещи, следили, чтобы ничего опасного и запрещенного на место проведения акции никто не пронес. И тут важно отметить, что вели себя полицейские весьма корректно. Женщин досматривала женщина-полицейский. Мужчин – мужчина-полицейский.

Первоначальное ограждение защитники сквера легко уносили и топили в реке Исеть. Поэтому в среду застройщики возвели уже капитальный забор.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На четвертый день обошлось совсем без агрессии. Если не считать, конечно, того, что случилось во время неожиданного визита мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в сквер. Когда он пришел, один и без охраны, горожане обступили его плотным кольцом и стали скандировать «В отставку» и «Это наш сквер». Они кричали так громко, что мэру практически не удавалось сказать, что защитников сквера услышали, и строительство храма приостановлено. А когда мэр покидал площадку, толпа шла вслед за ним, продолжая скандировать. Сам Александр Высокинский позже пошутил, что в некоторые моменты он не чувствовал земли под ногами, так как, зажатый со всех сторон, оказывался буквально приподнят толпой.

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА ПРИОСТАНОВЛЕНО

Чтобы еще раз объяснить горожанам суть принятого решения следующим утром Александр Высокинский провел брифинг. Он объяснил, что в Екатеринбурге проведут опрос. В ходе этого опроса и выяснится судьба сквера – построят там храм, или не построят.

– В соответствии с поручением президента будет проведен опрос, – заявил Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Все строительные процедуры пока приостановлены. Вопрос по предложению убрать забор – решен. Забор останется, чтобы стабилизировать ситуацию. Главная цель на сегодня – проведение опроса, к которому мы готовимся. Есть несколько возможных форм. Согласно 131 закону о местном самоуправлении мы будем принимать максимально легитимную форму опроса.

В третий день защитники сквера устроили «световое шоу» с помощью фонариков на смартфонах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут надо понимать, что проведут в Екатеринбурге именно опрос, а не референдум, как требовали защитники сквера.

– Референдум – это год в подвешенном состоянии. Это очень большой процесс, – объяснил Александр Высокинский. – Надо, чтобы опрос по процедуре и форме был максимально корректным. Сейчас выясняем, смогут ли в нем участвовать все жители города или только жители одного района.

Как именно будет проходить опрос и какие в нем будут вопросы в мэрии пока не решили. Им предварительно нужно пообщаться с социологами. Известно, что проводиться он будет за счет бюджета города, а также сразу на двух площадках – в Интернете и на улицах города.