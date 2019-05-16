«Мы не за храм или сквер, а за то, чтобы с людьми считались»: артисты Екатеринбурга о протесте в сквере у Драмтеатра

В Екатеринбурге продолжается протест против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Каждый день сюда приходят горожане. Одни поют и танцуют. Другие, откровенно говоря, хулиганят: бросаются стеклянные бутылки, петарды и даже сырые яйца - все это летит в ОМОН, который вынужден охранять периметр стройки. Среди горожан можно разглядеть и довольно известных людей, уральских артистов и музыкантов, которые не могли остаться в стороне от главной городской проблемы.

НИКОЛАЙ КОЛЯДА: АКЦИЯ – ЭТО НАРОДНЫЙ БУНТ

Фото: личная страница Николая Коляды в соцсети "ВКонтакте"

Драматург Николая Коляда несколько дней посещает место стихийной акции:

– Я там был. И поеду сегодня. Потому что для меня – это больное, как и для всех, кто туда придет. Мы не за сквер и не за храм, а за то, чтобы с людьми считались и разговаривали. А не думали, что мы толпа и быдло. Ведь так и происходит: какая-то часть людей живет в достатке и им глубоко наплевать, что копошится внизу – что у людей пенсия по 8 тысяч, а у артистов в театре 12 тысяч зарплата. Вот это и переросло в народный гнев. Не знаю, во что это выльется – пока слежу. Очень боюсь, что какой-нибудь дурак натворит дел, и из-за провокации прольется кровь.

ЛИДЕР ГРУППЫ «САНСАРА» АЛЕКСАНДР ГАГАРИН: СТРОЙКУ НАДО ПЕРЕНЕСТИ

Фото: личная страницы Александра Гагарина в соцсети "ВКонтакте"

Александр Гагарин часто проводил время в сквере со своим ребенком. Собор он предлагает построить за Макаровским мостом.

– Всему есть свое место. И храму тоже. Но только не на территории, которая уже давно обжита горожанами. Исторической справедливости здесь никакой нет: храм и внешне был иным, и стоял в другом месте. Освойте «неживую» территорию, а не востребованную людьми, лично мной и моими детьми. Продлите центральное городское пространство и сделайте город лучше. Область вокруг любого религиозного здания, что бы кто не говорил, это — зона отчуждения. Вокруг храмов сальсу не танцуют и на скейтах не катаются. Очевидно, что храм построенный на месте сквера совершенно изменит окружающую атмосферу.

ЭКС-ЛИДЕР «СМЫСЛОВЫХ ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ» СЕРГЕЙ БОБУНЕЦ: БУДЬТЕ МУДРЕЕ

Фото: взято из сообщества "Сергей Бобунец" в соцсети "ВКонтакте"

Сергей Бобунец призвал горожан не поддаваться на провокации.

– Нельзя вот так просто взять и отмазаться от этой истории. Никому. То, что храм на месте сквера совсем необязателен и то, что в любом «богом забытом» районе он принесёт больше пользы – это очевидно. После стычек – вообще не нужен. Не будет он плюсом к карме. Но очевидно и то, что большая часть журналистов и блогеров просто работают на резонансный контент. А «кто не скачет – тот за храм» – это уже совсем ниже плинтуса. Друзья, будьте бдительными и мудрыми.

ЛИДЕР ГРУППЫ «КУРАРА» ОЛЕГ ЯГОДИН: ГОРОЖАНАМИ МАНИПУЛИРУЮТ

Фото: взято со страницы "Курары" в соцсети "ВКонтакте"

Олег Ягодин считает, что эту историю не получится замять. А храм предлагает перенести на пустырь на участке улиц Белинского-Фурманова.

– Понятно, что это уже не война экологии с религией, а защита человеческого достоинства, извините за пафос. Что плохо, как я думаю: ломать забор, оскорблять полицию, скандировать всякий бред и унижать верующих, потому что это – проигрыш. Важно сколько людей пришло, а не кто, что там думает про власть, церковь, деревья. Людей разозлили дальше некуда, и любой понимает, что раскачали лодку вышестоящие товарищи. «Горожанами манипулируют» – проблема в том, что те, кто это затеял, никак не могут поверить: сквер – реально одно из любимых мест в городе.

ПЕВИЦА МОНЕТОЧКА: ЖИТЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОДАЮТ ПРИМЕР

Фото: instagram monetochkaliska

Лиза Гырдымова выросла в Екатеринбурге. Она поддерживает акцию.

– Это не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах. И я мечтаю, что наступит тот день, когда в нашей стране это не будет никого удивлять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Место для строительства храма переносили уже дважды»: Екатеринбургская епархия о «скверном» конфликте. "Комсомолка" публиковала мнение сторонников строительства храма (подробнее).

Диалог возможен: уральские политологи о «скверном» конфликте в Екатеринбурге. Что о противостоянии думают политики города (подробнее).