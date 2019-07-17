Бил полицейского газетой: деду-пикету, который отстаивал сквер у Драмтеатра, грозит до пяти лет

В Екатеринбурге продолжают возбуждать уголовные дела в отношении участников несогласованных акций протеста в сквере у Драмтеатра. Жители уральской столицы пять дней боролись с постройкой в зеленой зоне собора святой Екатерины. В итоге святыню будут строить на месте Приборостроительного завода или на пустыре на перекрестке Фурманова-Белинского.

Одним из самых запоминающихся и активных в сквере был Вадим Панкратов, более известный как дед-пикет. Как рассказала «Комсомолке» свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 62-летний активист может стать фигурантом дела о статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Вадим Панкратов является ветераном МВД и сторонником президента Владимира ПутинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

- Это не тот человек, на которого нужно заводить дело, он не опасен для общества, - рассказывает Мерзлякова. – У наших силовых структур есть более важные дела, чем борьба с Панкратовым. Мы выступим с письменным обращением в его защиту.

Видимо, полицейские не задержали Панкратова из уважения к его возрастуФото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по всему, дед-пикет попал в поле зрение силовиков из-за нападения на одного из полицейских во время первого дня митингов.

Тот самый полицейский, которого ударил дед-пикетФото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда он несколько раз ударил полицейского газетой, а затем бросился под колеса машины ППСП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста. Смотрим самые яркие моменты из центра уральской столицы (подробнее)

Борьба за сквер в Екатеринбурге: подготовка к опросу и визит ловца покемонов Соколовского. Хроники событий с Октябрьской площади (подробнее)

«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения. 21 год назад объект не успевали доделать к празднику, но строители сказали – сможем (подробнее)

К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал. Вместо 30 человек к Александру Высокинскому пришли 59 (подробнее)

Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены». Вместе с Александром Высокинским убедиться в этом отправились и десятки горожан (подробнее)