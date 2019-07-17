2019-07-17T16:33:22+03:00
Общество

Бил полицейского газетой: деду-пикету, который отстаивал сквер у Драмтеатра, грозит до пяти лет

Вадим Панкратов присутствует на всех митингах в Екатеринбурге
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вадим Панкратов и раньше был участником почти всех митингов в ЕкатеринбургеВадим Панкратов и раньше был участником почти всех митингов в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжают возбуждать уголовные дела в отношении участников несогласованных акций протеста в сквере у Драмтеатра. Жители уральской столицы пять дней боролись с постройкой в зеленой зоне собора святой Екатерины. В итоге святыню будут строить на месте Приборостроительного завода или на пустыре на перекрестке Фурманова-Белинского.

Одним из самых запоминающихся и активных в сквере был Вадим Панкратов, более известный как дед-пикет. Как рассказала «Комсомолке» свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, 62-летний активист может стать фигурантом дела о статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Вадим Панкратов является ветераном МВД и сторонником президента Владимира Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вадим Панкратов является ветераном МВД и сторонником президента Владимира ПутинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

- Это не тот человек, на которого нужно заводить дело, он не опасен для общества, - рассказывает Мерзлякова. – У наших силовых структур есть более важные дела, чем борьба с Панкратовым. Мы выступим с письменным обращением в его защиту.

Видимо, полицейские не задержали Панкратова из уважения к его возрасту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видимо, полицейские не задержали Панкратова из уважения к его возрастуФото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по всему, дед-пикет попал в поле зрение силовиков из-за нападения на одного из полицейских во время первого дня митингов.

Тот самый полицейский, которого ударил дед-пикет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тот самый полицейский, которого ударил дед-пикетФото: Алексей БУЛАТОВ

Тогда он несколько раз ударил полицейского газетой, а затем бросился под колеса машины ППСП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбург в борьбе за сквер: видеохроника протеста. Смотрим самые яркие моменты из центра уральской столицы (подробнее)

Борьба за сквер в Екатеринбурге: подготовка к опросу и визит ловца покемонов Соколовского. Хроники событий с Октябрьской площади (подробнее)

«Мы обрели прекрасный парк!»: сквер у Драмтеатра - это подарок Екатеринбургу на день рождения. 21 год назад объект не успевали доделать к празднику, но строители сказали – сможем (подробнее)

К мэру Екатеринбурга пустили в два раза больше защитников сквера, чем он приглашал. Вместо 30 человек к Александру Высокинскому пришли 59 (подробнее)

Мэр Екатеринбурга лично проверил, что строительные работы в сквере «заморожены». Вместе с Александром Высокинским убедиться в этом отправились и десятки горожан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нас признают на высоком уровне»: губернатор Евгений Куйвашев об ИННОПРОМе, второй ветке метро и храме святой Екатерины
На итоговой пресс-конференции после международной промышленной выставки глава региона рассказал, где появится кампус Универсиады и на каком этапе строительство второй ветки метро
Новости 24
Весит на заборе, колышется ветром: екатеринбуржцев позабавило объявление о пропаже собаки, которое написала 6-летняя девочка
Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга из-за отсутствия фонарей на улицах Елизавета
«Не было только паленого алкоголя»: полиция Екатеринбурга нашла в общепитах из ЦПКиО антисанитарию и нелегальных мигрантов
«Должно вселять надежду»: Екатеринбургский фестиваль «Карт-бланш» столкнулся с негативом
В Екатеринбурге наградили инспекторов ГИБДД, которые вытащили мать с ребенком из затопленной машины
«Это принципиальная позиция администрации»: в Екатеринбурге будут больше тратить на квартальных инспекторов
На Урале Роспотребнадзор проверит завод рядом с поселком, где жители два дня жаловались на запах газа
Мэрия Екатеринбурга: школы продолжат работать в две смены
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 11,59% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Сено в лапках: выдра из Екатеринбургского зоопарка затеяла перестановку
«Работает, но не стабильно»: в ЗАГСах Екатеринбурга восстанавливают систему после массового сбоя
Дизайнер из Екатеринбурга вместе с Минпромторгом выпустит для Европы коллекцию одежды Putin Team
Свердловчанина обязали выплатить 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса
«Больше 55 пострадавших»: В Екатеринбурге разыскивают жертв мошенницы, которая притворялась чиновницей
Дело – табак: в Каменске-Уральском банда малолеток «обнесла» вейп-точку
На Урале к 2022 году восстановят старый чугунолитейный завод
В Екатеринбурге на проспекте Ленина тротуар будут обновлять до осени
Больше 9 тысяч уральских водителей платят штрафы за проезд на «красный»
В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали торговый павильон из-за долга в 700 тысяч рублей
Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на СвЖД, выросло на 15% в I полугодии
На Урале в больницах повесили таблички со шрифтом Брайля
В Крестном ходе до Ганиной Ямы приняли участие 60 тысяч человек
От тысячи до полутора тысяч: на Урале для заслуженных врачей и учителей хотят ввести доплаты
«Хотели развлечься»: В Екатеринбурге нашли сбежавших мальчиков
Tele2 покажет короткометражки на 4G-скоростях под открытым небом
Екатеринбург вошел в тройку лидеров по стоимости пива в Восточной Европе
В центре Екатеринбурга сбили женщину, переходившую на «красный»
Для Екатеринбурга закупят еще 5 новых трамваев