Правозащитники заявили об обысках у людей, ходивших на акцию в защиту сквера

В пятницу утром появилась информация о том, что Следственный комитет России и ФСБ проводят обыски у жителей Екатеринбурга, которые участвовали в акциях в защиту сквера в столице Урала. В частности, об этом сообщили правозащитники.

- Сейчас обыски проводятся у пяти человек, - сообщает Никита Томилов, юрист, правозащитник. - Пришли утром в шесть часов. Следственный комитет и ФСБ. Информация есть по двум людям. Обыски проводятся у Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной. С Максимом на месте находится адвокат. Татьяны дома не было. Двери открыли ее родители. Самой Татьяне через мессенджер выслали сегодня повестку, чтобы она пришла в качестве свидетеля в Следственный комитет.

Забор вокруг сквера простоял восемь дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить комментарий в Следственном комитете, либо ФСБ пока не удалось. Протесты в сквере, которые длились целую неделю в середине мая были вызваны планами застройщика возвести храм. Защитники сквера несколько раз роняли забор, огораживающий потенциальную стройплощадку. В итоге ограждение было убрано, а городские власти объявили, что в Екатеринбурге проведут опрос, в ходе которого горожане решат, где же надо построить храм.