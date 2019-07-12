2019-07-12T15:21:57+03:00
Общество

Правозащитники заявили об обысках у людей, ходивших на акцию в защиту сквера

По данным юристов, одного из них вызвали в Следственный комитет, как свидетеля
Данил СВЕЧКОВ
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В первые два дня противостояния, защитники сквера роняли забор, ограждавший строительную площадку.В первые два дня противостояния, защитники сквера роняли забор, ограждавший строительную площадку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу утром появилась информация о том, что Следственный комитет России и ФСБ проводят обыски у жителей Екатеринбурга, которые участвовали в акциях в защиту сквера в столице Урала. В частности, об этом сообщили правозащитники.

- Сейчас обыски проводятся у пяти человек, - сообщает Никита Томилов, юрист, правозащитник. - Пришли утром в шесть часов. Следственный комитет и ФСБ. Информация есть по двум людям. Обыски проводятся у Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной. С Максимом на месте находится адвокат. Татьяны дома не было. Двери открыли ее родители. Самой Татьяне через мессенджер выслали сегодня повестку, чтобы она пришла в качестве свидетеля в Следственный комитет.

Забор вокруг сквера простоял восемь дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забор вокруг сквера простоял восемь дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить комментарий в Следственном комитете, либо ФСБ пока не удалось. Протесты в сквере, которые длились целую неделю в середине мая были вызваны планами застройщика возвести храм. Защитники сквера несколько раз роняли забор, огораживающий потенциальную стройплощадку. В итоге ограждение было убрано, а городские власти объявили, что в Екатеринбурге проведут опрос, в ходе которого горожане решат, где же надо построить храм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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