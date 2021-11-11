По такому сертификату не попасть в зоны COVID-free. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели екатеринбуржцы отойти от понедельничных «фокусов» Госуслуг, как появилась новая проблема с QR-кодами. Жительница уральской столицы Алина Вафина, которая уже два года борется с онкологией, получила сертификат в связи с медицинским отводом.

Вот только срок действия оказался просроченным. Девушка была ошарашена, когда узнала, что код действует до 24 мая 2021 года.

- Получила в ноябре, а он кончился еще, не начавшись в мае, - рассказывает Алина Вафина. - Он у меня с 11 ноября по май этого года. Пыталась попасть в «Фан-Фан», недействителен. Пустили по справке.

При сканировании сертификата портал Госуслуг выдает сообщение о том, что срок действия истек 24 мая 2021 года. В оперштабе Свердловской области пояснили, что девушка вовсе не должна была получать QR-код.

- В случае медотвода QR-код не присваивается и сертификата по медотводу нет. В указе губернатора №616-УГ от 27.10.2021 года прописано, что документом, позволяющим проходить в COVID-free зоны наравне с OR-кодом, может быть медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинский организации, а также отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа. QR-код выдается только после вакцинации и переболевшим с официальным подтверждением диагноза, - ответили «КП»-Екатеринбург в оперштабе.

Сертификат оказался просроченным. Фото: Алина Вафина

Напомним, что накануне власти региона расширили список документов для проверки QR-кодов.

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