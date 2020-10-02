Заболел копчик, но это был рак: красавице из Екатеринбурга полгода не могли поставить страшный диагноз

Девушку ждут курсы химиотерапии. Фото: СОЦСЕТИ

- Первые проблемы со здоровьем начались в конце прошлого лета. Внезапно заболел копчик. Я обращалась как в платную, так и в бесплатную поликлинику. Выписывали таблетки, потом обезболивающее. Последней инстанцией стало направление на электромагниты. Во время процедуры я почувствовала, как в животе началось урчание. В итоге боль в копчике то пропадала, то обострялась, - вспоминает 23-летняя екатеринбурженка Алина Вафина.

МУЖ БОЯЛСЯ СКАЗАТЬ ДИАГНОЗ

Попытки амбулаторно залечить спину растянулись до зимы этого года. Но уже в марте девушка почувствовала боли в брюшной полости. А из-за пандемии коронавируса пришлось обивать пороги частных клиник.

- По сути, любая запись в частный медицинский центр сводилась к тому, что меня пытались развести на еще большие деньги, - рассказывает «КП» Алина Вафина. – Я уже хотела жаловаться в прокуратуру, потому что это было уже невыносимо. К сожалению, даже после снятия части ограничений по COVID-19 мне постоянно отказывали в приеме в поликлинике по месту жительства (при ГКБ № 3 на ул. Братьев Быковых – прим.ред.).

Получить квалифицированную помощь Алине удалось лишь после переезда, после которого изменилась и поликлиника по прописке. Участковому терапевту потребовалось лишь несколько минут, чтобы оценить серьезность ситуации. Девушку в срочном порядке направили на колоноскопию кишечника.

Результаты пришли 31 августа, супруг Алины забрал их, но до последнего не решался сказать о страшном диагнозе любимой жене.

- Муж мне говорит – «Поехали с результатами к врачу, он больше понимает в том, что тут написано». Сидим в очереди, и тут я спрашиваю «Там же не рак?». А он отворачивается и отвечает – «рак». Я прямо там разревелась. Думала, что жизнь кончена, и я умру.

2 сентября Алина впервые посетила онкологический центр. Так начиналась ее борьба с раком. Фото: СОЦСЕТИ

Так она и узнала страшный диагноз – злокачественная опухоль сигмовидной кишки. Через два дня Алина впервые пришла на прием в областной онкологический центр.

ПОДДЕРЖКА СО ВСЕЙ РОССИИ

11 августа у героини нашего рассказа прошла первая операция – врачам ГКБ № 40 удалось вырезать опухоль. Но вся борьба с раком еще впереди, лишь в средине октября Алина узнает, насколько сильно метастазы поразили организм.

- Химиотерапии не избежать. Я уже к этому морально готова. Сейчас я дома на больничном, хожу в корсете. Выражаю огромную благодарность хирургическому отделению 40-й больницы, а именно заведующему Таскаеву Игорю Александровичу и Щельниковой Альбине Борисовне, - добавляет девушка.

Оказавшись в больнице, Алина начала подробно рассказывать о своем лечении через страничку в Instagram. Благодаря популярному хэштегу #ракдурак ее историю прочитали сотни людей со всей страны. В комментариях посыпались слова поддержки и благодарности за открытость. К такому свердловчанка была не готова.

- Мне показалось, что кому-то моя история может оказаться полезной. И теперь у меня спрашивают про диету, про симптомы. В ответ получаю сплошной позитив – истории людей, которые рассказывают, как они или их родственники победили рак. Одна девушка из Челябинска хочет навестить после выписки, - делится екатеринбурженка.

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