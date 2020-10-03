Читатели «КП» поддержали красавицу, у которой полгода не могли выявить рак

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Десятки комментариев и все исключительно со словами поддержки. История Алины Вафиной из Екатеринбурга взбудоражила читателей «КП». А как иначе, когда узнаешь о молодой красавице, которой полгода не могли поставить правильный диагноз. Лишь в августе этого года Алина узнала о раке – опухоль нашли в сигмовидной кишке.

- Дорогая Алиночка! У тебя все будет хорошо, против болезни у тебя есть оружие - молодость, у организма больше сил для борьбы. Все будет хорошо, главное правильно настроиться на дальнейшее лечение и ни в коем случае не давать себе расслабиться. Повторяй всегда и везде «у меня все будет хорошо, только так, а не иначе». Здоровья тебе и терпения. Будь сильной, - пишет Ирина из ХМАО.

- Алина я желаю тебе не сдаваться и идти только вперед постарайся не опускать руки ты очень молодая и юная девушка .Желаю тебе чтобы тот диагноз который тебе поставили, ушел из твоей жизни , чтобы ты дальше смогла радоваться и улыбаться и была перед тобой только белая полоса, - поддержала девушку Татьяна из Москвы.

Напомним, что Алине удалили опухоль, но впереди у девушки курсы химиотерапии.

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