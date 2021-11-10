Ранее в зоны COVID-free пускали только по QR-коду и предъявленному паспорту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области уточнил перечень документов, которые в нужно предъявлять вместе с QR-кодом. Теперь при входе в зону COVID-19-free зону вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать один из следующих документов

паспорт гражданина Российской Федерации;

загранпаспорт;

военный билет;

паспорт иностранного гражданина;

водительское удостоверение;

пенсионное удостоверение;

свидетельство пенсионера.

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