Сотрудники «Сима-ленда» поразили массовым флешмобом в поддержку сборной

За акцией, проходившей у "Дирижабля", наблюдали полицейские. Фото: скриншот видео

Утром 23 июня сотрудники компании «Сима-ленд» вновь устроили патриотический флешмоб. На этот раз они решили поддержать сборную России, отправившуюся на Олимпиаду в Токио. Напомним, в пятницу, 23 июля в Японии пройдет церемония открытия Олимпийский игр.

На кадрах опубликованного ролика видно, что флешмоб происходит рядом с ТЦ «Дирижабль». Несколько десятков сотрудников компании выстроились в форме олимпийских колец и российского триколора.

- Флаг не на одежде, а в наших сердцах, - скандируют участники флешмоба.

Напомним, на Олимпиаде наша сборная не сможет выступать с российским флагом и гимном. Такое решение принял МОК в связи с допинговым скандалом.

- Сегодня вы дали старт победам нашей олимпийской сборной. Так держать! С праздником, мы – команда президента, - говорит на видео ведущая мероприятия.

Напомним, флешмобы уже давно стали для «Сима-ленда» привычным делом. В конце января тысячи сотрудников компании поддержали президента Владимира Путина. Тогда они делали проход под песню Наргиз и Олега Газманова. В мае сотрудники компании станцевали вальс по случаю «Дня Победы», а в июне массово выстроились в форме надписи «Мы вместе». Эту акцию они приурочили ко Дню России.

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