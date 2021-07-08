На Олимпиаде в Токио выступят 15 свердловских спортсменов

Олимпиада пройдет в августе в Токио Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От Свердловской области на Олимпиаду в Токио отправится команда из 15 спортсменов. Они будут выступать в девяти видах спорта.

России в Японии будут представлять уральцы: Илья Карпенков и Кирилл Писклов – баскетбол 3х3, Дарья Пилипенко и Ксения Смирнова – волейбол, Михаил Игольников, Нияз Ильясов и Александра Бабинцева – дзюдо, Александра Максакова – конный спорт, Анастасия Кирпичникова, Валерия Саламатина и Дарья Устинова – плавание, Виктория Мешкова – скалолазание, Давид Белявский – спортивная гимнастика, Ксения Перова – стрельба из лука и Анастасия Татарева – художественная гимнастика.

По числу спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, Свердловская область - один из лидеров, наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.

Всего в сборную команду России вошли 335 спортсменов. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.