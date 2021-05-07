В Екатеринбурге шесть тысяч сотрудников «Сима-ленда» станцевали вальс в честь Дня Победы

Участники акции синхронно станцевали под композицию «Майский вальс». Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-ленд» вновь отметились массовым флеш-мобом. На этот раз они станцевали вальс.

По словам сотрудников компании, в акции приняли участие шесть тысяч человек. Все они синхронно станцевали под композицию «Майский вальс», которая впервые была исполнена в 1985 году. Песня посвящена победе советского народа в Великой Отечественной войне.

На видео можно увидеть, что все сотрудники «Сима-ленда» были одеты одинаково (белый верх, черный низ) и двигались синхронно в такт музыке.

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