Тысячи сотрудников «Сима-Ленда» в Екатеринбурге записали патриотический клип

Фото: кадр с видеозаписи, снятой сотрудниками «Сима-Ленда»

В Екатеринбурге сотрудники компании «Сима-Ленд» решили записать патриотическое видео. На кадрах, которые уже разошлись по социальным сетям, сотрудники целым морем людей идут под песню певицы Наргиз «Нас бьют – мы летаем», а затем начинают махать руками, и уже под песню Олега Газманова «Вперед, Россия!» начинают скандировать:

- Путин наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами!

Компания «Сима-Ленд» принадлежит предпринимателю Андрею Симановскому. Он, например, известен тем, что профинансировал ремонт в своей родной школе №106 Екатеринбурга, благодаря чему в ней появились золотые скульптуры, ротонда, лавочки из мозаики, а зарубежные журналисты из BBC стали сравнивать ее с «Версалем» и «Лувром».