«Как в Барселоне, только лучше»: бизнесмен Андрей Симановский озолотил двор родной школы

Год назад двор школы №106 в Екатеринбурге можно было не отличить от сотни других. Но теперь учебное заведение просто не узнать, сейчас это похоже на дворцовую площадь: золотые скульптуры, лавочки из мозаики, кованные ворота, газон и даже ротонда. В наше время нас переносят только современная детская площадка. Все это дело рук бизнесмена Андрея Симановского, который когда-то сам тут учился. Показываем, как преобразилось здание «золотой» школы.

- Это зона ожидания для родителей, - показывает на лавочки директор школы. – Если будет идти дождь, можно зайти в беседку с колонами.

Лавочки из мозаики для родителей, который будут ждать своих детей из школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как в Барселоне, только лучше, - садится на одну из новеньких скамеек Андрей Симановский.

Бизнесмен Андрей Симановский озолотил свою родную школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год назад владелец «Сима Ленда» оплатил ремонт в 106 школе и буквально озолотил ее. Мраморные стены и полы, картины, люстры и плафоны, словно в Версале. В этом стиле была выполнена входная группа, два коридора и несколько классов. На этом Симановский решил не останавливаться, хоть сразу после ремонта на бизнесмена и на местную власть посыпался шквал критики. Мол, безвкусица, да цыганщина.

Двор школы №106 стал похож на дворцовую площадь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Либо человек делает что-то для города, либо нет. Очень приятно, когда предприниматели делают лучше школы, где они учились. В прошлом году нам говорили, что детки все изломают и испортят. Год простояло, все находятся в первозданном виде. Дети красоту понимают, сказал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. – Пусть дети привыкают к этой красоте, хоть она специфичная.

Кованные ворота появились в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября в обновленную школу пошли дети. Так как линейку в этом году решили не проводить, ученики проводят время во дворе. В первые минуты облюбовали горки. Но внутри их тоже ждет сюрприз.

Детскую площадку уже облюбовали дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К новому учебному году здесь отремонтировали классы. Из сорока двадцать кабинетов превратились в настоящее произведение искусства. Потому что, как и над коридорами постарались дизайнеры, которые постарались сохранить единый стиль. Но сам Андрей Симановский решил, что с «золотом» пора завязывать.

Андрей Симановский планирует полностью преобразить свою родную школу в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Полностью ремонт в школе закончим уже в следующем году, планируем обновить фасад здания. Возможно золото будем убирать. Но я разговаривал с директором школы, все родители остались довольны ремонтом. Так что посмотрим. Я вдохновлялся путешествиями, хотел, чтобы у нас было, как в Европе.

А это компьютерный класс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По слова мэра Александра Высокинского, слава о «золотой» школе сыграла злую шутку. В этом году тут захотело учиться больше детей чем обычно. Многим пришлось отказать.

В этом году все коридоры стали в одном стиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К таким партам уже не захочешь клеить жвачку. Фото: Алексей БУЛАТОВ