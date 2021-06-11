В Екатеринбурге семь тысяч сотрудников «Сима-Ленда» выстроились в огромный флаг под песню Газманова

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Сотрудники компании «Сима-Ленд» устроили очередной масштабный флешмоб. Семь тысяч человек вышли на площадку перед офисом под песню Олега Газманова «Россия». Сначала люди в белых футболках выстроились в национальный триколор – флаг можно было увидеть с высоты.
А дальше работники уже построились во фразу «Мы вместе». Акция прошла в преддверии Дня России. Видео флешмоба уже опубликовали в соцсетях.
Кстати, в компании отметили, что сам праздник отмечать не будут. Они выстроились у главного здания компании в огромную надпись «Путин наш президент». Все происходящее было записано камерами с квадрокоптеров и смонтировано в патриотический музыкальный клип под песню «Давай, Россия!»
Напомним, весной сотрудники провели два флешмоба в поддержку президента Владимира Путина.
Компания «Сима-ленд» принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. Он также знаменит тем, что профинансировал ремонт в школе №106 Екатеринбурга, в которой когда-то сам учился. Благодаря этому в учебном заведении появились золотые скульптуры, а зарубежные журналисты стали сравнивать ее с «Версалем».