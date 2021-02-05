Появилось новое видео от компании Сима-лэнд в поддержку Путина

Надпись составлена из сотрудников компании. Фото: скриншот с видео компании «Сима-ленд»

В Екатеринбурге вновь прошел масштабный флэшмоб в поддержку президента России Владимира Путина. И вновь его устроили сотрудники компании «Сима-ленд». Минувшим утром они выстроились у главного здания компании в огромную надпись «Путин наш президент». Все происходящее было записано камерами с квадрокоптеров и смонтировано в патриотический музыкальный клип под песню «Давай, Россия!»

Кстати, всего неделю назад в «Сима-ленде» уже проводилась подобная акция. Правда, проходила она во внутренних помещениях. Сотрудники компании на фоне триколора танцевали под песню Наргиз «Нас бьют, мы летаем».

Компания «Сима-ленд» принадлежит бизнесмену Андрею Симановскому. Он также знаменит тем, что профинансировал ремонт в школе №106 Екатеринбурга, в которой когда-то сам учился. Благодаря этому в учебном заведении появились золотые скульптуры, а зарубежные журналисты стали сравнивать ее с «Версалем».

Многие пришли с российскими флажками. Фото: Алексей БУЛАТОВ