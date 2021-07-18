Уральский спортсмен разработал дизайн формы для российских гимнастов на олимпиаде в Токио

Фото: паблик Вконтакте KARELIAN GYMNASTICS TEAM

Мужская сборная России по спортивной гимнастике выступит на олимпиаде в Токио в форме, которую разрабатывал действующий спортсмен и воспитанник детско-юношеской школы «Локомотив» в Екатеринбурге Давид Белявский. По его словам, такая идея ему пришла еще в 2019 году, но реализация задумки растянулась. Несмотря на это, Давид рад, что сокомандники доверяют своему коллеге в вопросе вида костюмов.

- Были сложности с дизайном из-за того, спортсменам нельзя использовать наш национальный флаг и герб, так бы мы, может, что-то поинтересней придумали! А в целом всем нравится, что у нас получилось, - заявил «КП-Екатеринбург» сам Давид Белявский.

Напомним, летние олимпийские игры в Токио стартуют уже 23 июля. В этом году из-за пандемии коронавируса они пройдут без зрителей. Кстати, большое интервью с Давидом Белявским и его тренером можно прочитать здесь.