Гимнаст Давид Белявский об Олимпиаде: «Из-за запрета использовать национальную символику, было сложно придумать дизайн формы для сборной»

Для россиянина это уже третья олимпиада в карьере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меньше, чем через неделю, начнутся Олимпийские игры в Токио. В этом году тренеры и болельщики возлагают большие надежды на российских гимнастов. В состав нашей сборной входит и Давид Белявский, двукратный призер ОИ и воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» Екатеринбурга. «Комсомолка» рассказывает, как начиналась карьера гимнаста и кому же он посвящает все свои медали.

ДЕВЧОНКИ ПАЧКАМИ СЛАЛИ ЕМУ ПИСЬМА

- С Давидом мы познакомились, когда ему было 12 лет. Сначала мы заприметили его на соревнованиях. А потом он подошел ко мне сам и сказал: «Петр Александрович, я не смогу дальше так тренироваться, у меня нет для этого условий» (Спортсмен родился в Воткинске - Прим. Ред). Так он попал в «Локомотив» в Екатеринбурге, - рассказывает тренер «Локомотива» Петр Китайский. - Его бабушка после этого два года подряд возила на тренировки, переживала за внука. Это сейчас придумали красивое название «Училище олимпийского резерва», тогда это была просто спортивная школа-интернат. Здесь Давид жил и учился в перерыве между многочисленными соревнованиями.

Здесь начиналась карьера успешного гимнаста Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда Давид Белявский начинал тренироваться в уральской столице, у него было два коронных снаряда из шести: конь и вольные упражнения. И тут ему не было равных, он обыгрывал всех своих сверстников. А вот с многоборьем у начинающего спортсмена не ладилось, на соревнованиях он мог остаться в конце первого десятка.

- Давид - парень интересный. Вы знаете, сколько писем ему сюда девчонки присылали? Пачками! И везде одно и то же: хотели познакомиться. Ну так конечно, такой красивый мальчик да еще и гимнаст успешный, - смеется тренер.

Давиду 29 лет. Но тренер не переживает за то, что спортсмен может уступить более молодым спортсменам. Возраст не имеет никакого значения. Если гимнаст талантлив, то он будет уверенно выступать на высшем уровне, а Давид именно такой! Но при этом Петр Китайский уверен, что для Давида это все-таки последняя Олимпиада - гимнастика очень сложный и травматичный вид спорта

Одним из первых тренеров спортсмена был Петр Александрович Китайский Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Главное — это справиться с волнением, Давид мне рассказывал, как он выступал на первых Олимпийских играх, это было в 2012 году в Лондоне. Он вышел на ковер, чтобы выступать в вольных упражнениях… Потом вспоминает: «Петр Александрович, а у меня ног вообще нет, я их не чувствую, не помню, как побежал, и ведь все равно ошибся, сразу улетел на четвертое место и остался без медали...», - вздыхает Петр Китайский.

ВСЕ МЕДАЛИ ПОСВЯЩАЮ ДОЧЕРИ

По мнению тренера «Локомотива», в этом году команда сборной очень сильная. И ребята способны бороться за медали. Сам Давид Белявский также отзывается о команде положительно. Признается, что конкуренция, конечно же, есть, без этого никуда, но все это уходит, когда гимнасты готовятся к командному турниру. Каждый гимнаст знает, какую роль играет в команде, и все работают на результат.

На олимпиаде в Рио Давид Белявский завоевал две медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В «Локомотив» я попал не сразу, начинал заниматься спортивной гимнастикой в городе Воткинск с восьми лет, бабушка действительно со мной возилась, переживала, - рассказывает «КП»-Екатеринбург сам Давид Белявский. - Первый мой международный старт был, когда мне исполнилось 18 лет, это был чемпионат мира в Роттердаме. Тогда наша команда заняла шестое место и осталась без медалей, а вот первая медаль была на чемпионате Европы через два года, тогда мы командой завоевали серебро.

На этой Олимпиаде наши гимнасты будут выступать в костюмах, дизайн которых разрабатывал личный бренд Давида Белявского. По его словам, такая идея ему пришла в 2019 году, но реализация задумки растянулась.

На этой Олимпиаде наши гимнасты будут выступать в костюмах, дизайн которых разрабатывал Давид Белявский. Фото: паблик Вконтакте KARELIAN GYMNASTICS TEAM

- Были сложности с дизайном из-за того, что спортсменам нельзя использовать наши национальный флаг и герб, так бы мы, может, что-то поинтересней придумали! А в целом всем нравится, что у нас получилось, - заявляет Давид.

Несмотря на то, что для воспитанника «Локомотива» это уже третья Олимпиада, он заявляет, что мысли и чувства перед стартом не особо меняются, единственное, появилось понимание, что из себя представляет главный старт четырехлетия, поэтому это уже не новинка.

Все свои медали спортсмен посвящает дочери. Фото:instagram Давида Белявского

- После того, как у нас родился ребенок, я стараюсь еще больше в спорте. Хочу, чтобы моя дочь видела меня на пьедестале, поэтому все мои победы, я посвящаю ей, - говорит спортсмен. - Моя жена поддерживает меня, совмещать семью и спорт, благодаря этому несложно, но бывают моменты, когда я сильно по ним скучаю. Но карьеру я пока завершать не планирую.

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