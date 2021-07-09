Лучница Ксения Перова, которая едет на Олимпиаду о своей карьере: «Думала, надо бросать»

Лучница Ксения Перова. Фото: предоставлено героиней публикации

Через две недели, 23 июля, в Токио стартуют летние Олимпийские игры. В них примут участие 15 спортсменов из Свердловской области. В их числе и 32-летняя Ксения Перова – она занимается стрельбой из лука. Спортсменка не первый раз будет представлять страну на Олимпиаде – в 2016 году на играх в Рио-де-Жанейро она взяла серебро в командном первенстве. Не смотря на то, что сейчас Ксения находится на сборах в Чите, спортсменка выделила время и поговорила с «Комсомолкой» о том, как пришла в спорт и как совмещает семью и карьеру.

О ТРЕНИРОВКАХ

Ксения Перова родом из закрытого города Лесной Свердловской области. В спортивную секцию она пришла, когда ей было 11 лет. Родители тогда хорошо отнеслись к ее выбору и поддержали увлечение дочери.

- На занятия по стрельбе из лука меня привела подруга. Она как раз начинала ходить на тренировки. А я решила попробовать за компанию, и меня затянуло, - рассказывает Ксения Перова. - Родители были рады, что их ребенок увлекся секцией не по принуждению, а по своей воле. Я ходила на стрельбу из лука шесть раз в неделю.

За упорным трудом, пошли первые успехи. Девушка начала ездить по соревнованиям и занимать первые места. А в 2005 году ей выпал шанс выступать на первенстве Европы.

- Во время соревнований мне нравится атмосфера между другими странами. Хочется выступать еще и еще, - смеется она. - Но вообщев моей карьере были и переломные моменты. Я ведь занимаюсь стрельбой из лука уже 20 лет. И на начальном этапе моих занятий, где-то в течение первых 5-6 лет у меня были проблемы, что-то не получалось, иногда даже хотелось все бросить. Хорошо, что в такие моменты рядом со мной всегда были близкие люди, которые меня поддерживали. Мой любимый, первый и единственный тренер Станислав Владимирович Попов находил подходящие слова, мотивацию. Родители всегда говорили: «Все делают ошибки, ничего страшного, если стараться, то результат придет».

Фото: предоставлено героиней публикации

О ДОЧКЕ

От тренировок спортсменка не отказалась, даже будучи в положении. Уже на восьмом месяце беременности она принимала участие в чемпионате России. В этот период Ксении во многом помогал тренер, даже носил ей стрелы, чтобы та лишний раз не утруждалась.

- В тот период было уже не так легко в физическом плане. Большой живот, доченька моя пиналась, - смеется Ксения. - Кстати, когда я выходила стрелять – она затихала. А когда сидела в ожидании спарринга - она подпинывалась.

Сейчас дочери Перовой уже шесть лет. Девочка посещает музыкальную школу, где учится игре на фортепиано. Но Ксения намерена привить дочке любовь и к спорту.

- Она ходила на фигурное катание, когда ей было четыре годика. Но ей не очень нравилось - она плакала. Мы не стали ее заставлять. Подумали, когда она подрастет, уже отдадим куда-нибудь в спортивную секцию, параллельно с музыкальной школой, - добавляет Ксения.

ОБ ОЛИМПИАДЕ

Своих соперников на предстоящих соревнованиях Ксения Перова оценивает довольно высоко.

- На Олимпийские игры просто так не попасть, нужно завоевать квоту для участия. Соответственно мои соперницы прошли эти этапы. Соберутся самые-самые сильные. Никого нельзя недооценивать.

На играх девушку будет поддерживать ее тренер. А вот родственников Ксения попросила остаться дома – они будут лишь отвлекать.

- Хорошо, когда близкие рядом. Но соревнования - дело ответственное. Нужно настроиться. А родные будут меня расслаблять, - считает спортсменка. - Быть лучником, да и любым спортсменом – это значит, что вся твоя жизнь задействована только в этом.

Сейчас спортсменка находится в Чите, чтобы пройти акклиматизацию, после чего отправится во Владивосток и уже оттуда в Токио.

Хобби Ксении - рыбалка. Фото: предоставлено героиней публикации

КСТАТИ

Что помогает Ксении восстановиться после тяжелых соревнований?

- Рыбалка! – уверенно отвечает Ксения Перова. - С детства меня дедушка научил рыбачить. Если поймаешь хорошую рыбу, забываешь про все свои проблемы, связанные со спортом. Кстати, на рыбалку мы ходим вместе с мужем и дочкой. Семейный мини-пикничок получается. А еще я учусь играть на гитаре. Ну как учусь… Когда дома, тогда и учусь, а дома я бываю редко. Но песен пять я уже могу сыграть, спеть. Это тоже помогает мне отдыхать.

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