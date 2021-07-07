Тренер скалолазки Виктории Мешковой об ее участии в Олимпиаде: «Конкуренция будет зверская»

В конце 2020 года Виктория завоевала сразу три золотых медали на чемпионате Европы по скалолазанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале прошлой зимы 20-летняя екатеринбурженка Виктория Мешкова удивила весь спортивный мир. На чемпионате Европы по скалолазанию она первой в истории завоевала сразу три золотых медали. Этой победой она фактически застолбила себе место в российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Они стартуют уже через две недели. И Виктория сейчас готовится, правда, не в стенах родной школы олимпийского резерва в Екатеринбурге, где она с детских лет осваивала скалолазную стенку, а в Крыму.

- На Олимпиаду она поедет непосредственно перед стартом соревнований по своей дисциплине (в скалолазании женщины будут состязаться 6 августа, - Прим. Ред.), а пока находится на восстановительном сборе, - рассказывает Виталий Примеров, первый тренер Виктории.

Скалолазанием Виктория занимается с восьми лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виктории сейчас нужно привести мышцы в тонус после тяжелых тренировок и соревнований. В ожидании Олимпиады, например, она успела съездить в австрийский город Инсбрук, где 25 июня проходил финал этапа Кубка мира по скалолазанию. Соревнование было действительно сложным – в соперниках пять девушек, которые тоже поедут на Олимпиаду в Токио.

- Она же поучаствовала в двух соревнованиях этапа Кубка мира. Это была серьезная долгая работа и силовая, и техническая, - объясняет Виталий Примеров.

Но восстановление у спортсменов это все-таки не отдых, а грамотно подобранные физические нагрузки.

- В Крыму на сборах она на скалы забирается с одним из серьезных скалолазов в качестве партнера, - говорит первый тренер Виктории. - Из Крыма она поедет в Москву. Там пройдут несколько тренировок прикидочного плана. Потом еще будет неделя перед ее отправлением на Олимпиаду. То есть у нее практически целый месяц на восстановление после двух лет упорных тренировок, взлетов и падений.

Увлечение скалолазанием пришло в жизнь Виктории с детства. По ее словам, еще до школы она часто отправлялась с родителями в походы по скалам на Урале. Ну а в первом классе попросила маму отвести ее в секцию по скалолазанию.

- Я ее с 8 лет учил, - рассказывает Виталий Примеров. – О том, что получится ее потом на Олимпиаду отправить тогда даже и не думал. Это ведь все не очевидно. Бывают талантливые способные дети, которые блеснут и исчезнут потом. А бывают трудяги, которые в начале не приметны, а потом вдруг врываются в лидеры. Если говорить о Виктории, то она была изначально упорной девочкой, хорошо обучаемой. После того, как наступил возраст для выступлений, она постоянно была где-то в десятке лидеров. Потом в пятерке и так далее.

В Токио одними из главных соперников Виктории будут спортсмены из Словении и Японии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Олимпийских играх в Токио в главных конкурентах у Виктории будут спортсменки из Словении и Японии. Но если Словения – давно известна сильными скалолазами, то Япония стала блистать ими лишь последние пять лет.

- Они очень серьезно подошли к вопросу подготовки к Олимпиаде, изучили весь опыт, который был накоплен в Европе и в России и буквально семимильными шагами, что очень характерно для японцев, стали готовиться, - говорит первый тренер Виктории. - Я помню в 60-е годы прошлого века также с гимнастикой было. Ездили они на соревнования, снимали советских спортсменов на камеру, а потом взяли и на Олимпиаде такую конкуренцию составили, что наши за головы схватились «Господи, кого мы вырастили на свою голову?». Точно так же и здесь. Конкуренция будет зверская.

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