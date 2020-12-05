«В школе мне завидовали, я подтягивалась 21 раз»: екатеринбурженка первой в истории завоевавшая три золота на чемпионате Европы по скалолазанию

Сейчас Виктория готовится к летним Олимпийским играм в Токио. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тонкими, но необычайно сильными пальцами 20-летняя Виктория Мешкова хватается за зацепку на вертикальной стене для скалолазания и поднимается еще на несколько сантиметров выше. Под нею уже несколько метров высоты. Прочный трос страховки спасет от падения если что, а белый порошок магнезия на ладонях не даст соскользнуть.

Еще рывок, еще одна зацепка, еще на несколько сантиметров выше. На днях Виктория завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходил в Москве. Столько наград и такого качества оттуда не увозил еще никто и ни разу. А впереди у нее летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Поэтому сейчас она тренируется, а мы в перерывах, когда Виктория спускается, задаем ей вопросы.

Белый порошок на руках это магнезия, которая делает ладони сухими и не скользкими. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЛЮБИЛА ЛАЗАТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ»

Как оказалось, интерес к скалолазанию появился у нее еще в раннем детстве - родители очень часто отправлялись в походы по лесам и горам вокруг Екатеринбурга и брали дочку с собой.

- У меня было очень активное детство, - рассказывает Виктория. - С папой и мамой мы частенько видели скалы - «Черти», Семь братьев, порог Ревун, Сестры... Хотя о существовании такого вида спорта, как скалолазание я тогда еще даже не подозревала. Но зато я любила лазить по деревьям. Мне вообще нравилось бывать на природе, жить в палатке, готовить еду на костре. Вся эта атмосфера привлекала — собраться в поход, взять рюкзаки. Интересно было побегать, попрыгать на природе, куда-нибудь залезть — только успевай следить и отлавливать (смеется). А однажды, когда я уже пошла в первый класс, увидела, как во дворе девочка очень много раз подтягивается на турнике. Я спросила, чем она занимается и девочка ответила: «Скалолазанием».

Виктория сразу захотела тоже попробовать себя в этом виде спорта и уговорила родителей отвести ее в секцию.

- У мамы на работе была знакомая, сын которой как раз тоже занимался скалолазанием, - вспоминает Виктория. - Они рассказали нам о школе олимпийского резерва, которая сейчас базируется на Московской горке в башне. Туда то меня и отвели к тренеру Примерову Виталию Павловичу. Он тренирует меня до сих пор.

Приспособления на стене, за которые держится Виктория, называются зацепками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОДНОКЛАССНИКИ МЕНЯ УВАЖАЛИ»

Свои первые занятия Виктория помнит плохо. Лишь то, что поначалу ей было страшно подниматься в высоту, но зато у нее отлично получалось карабкаться вбок.

- У нас в башне два зала. Первый это маленькая комната высотой не больше 3 метров, все стенки которой обшиты щитами с зацепками. Под ними лежит мат. С этой комнаты все новички начинают, - говорит Виктория. - Второй зал большой и в высоту достигает 12 метров. Там уже без страховки подниматься нельзя.

Одноклассники к увлечению Виктории относились по разному. Одни завидовали, другие подшучивали, третьи одобряли и даже пытались заниматься скалолазанием вместе с нею. Только вот этот вид спорта требует уж очень хорошей физической подготовки. Не всякому подойдет.

- В школе я подтягивалась больше мальчиков. Еще в начальной школе 21 раз легко могла подтянуться, когда у ребят около 12 получалось. Они меня за это уважали, - рассказывает Виктория. - С 4 класса я начала привозить медали и меня одноклассники стали поздравлять. Помню самую первую. Она не серьезная и не официальная, но я ею дорожу. Мне ее вручили в зале, когда я сдала норматив — облезла по стене весь зал по кругу.

На днях Виктория завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходил в Москве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БЫСТРО ЗАБЫВАЮ, КАК МНЕ БЫЛО ТЯЖЕЛО»

С 2014 года Виктория начала выступать за детскую сборную России по скалолазанию. Количество наград пополнилось бронзой на первенстве мира в 2014 году. Позже у нее было два серебра на первенстве Европы в 2015 и 2017 годах. На взрослых соревнованиях до чемпионата в Европе, где она взяла три золота, медалей у нее еще не было.

Закончив тренировку, Виктория снимает специальные ботинки. На ее ступнях видны заживающие ссадины, подтверждающие, насколько непростой это спорт — скалолазание.

- Я очень быстро забываю, как мне было тяжело на тренировках, - объясняет Виктория. - Может быть, в этом есть плюс, потому что после окончания очередного сезона я с новой силой рвусь опять тренироваться, хотя это достаточно тяжелый на самом деле процесс.