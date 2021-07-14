Волейболистка Ксения Смирнова о своем участии в Олимпиаде: «Нужно каждый матч играть, как последний»

23-летняя Ксения выступает за "Уралочку" с конца 2019-го года. Фото: volley_girlz

В Токио с 23 июля стартует летняя Олимпиада, в которой примут участие 15 свердловских спортсменов. Среди них игрок «Уралочки-НТМК», 23-летняя нападающая Ксения Смирнова. В 2017 году Ксения, будучи в «молодежке», стала серебряным призером Чемпионата мира, а в 2019-м в составе студенческой сборной России спортсменка выиграла «золото» Всемирной Универсиады в Италии. Будучи на сборах в Новогорске (Московская область) Ксения дала интервью «КП»-Екатеринбург.

- Ксения, как вы пришли в спорт?

- Папа у меня занимался водным поло, а потом гандболом. Родители были наслышаны о «Спортивной школе олимпийского резерва №4», расположенной в Нижнем Новгороде, поэтому отдали меня туда. Мне было 8 лет. Целенаправленно шли к тренеру Алевтине Федоровне Мирошниченко. Она внимательно осмотрела мою ладонь, попросила сделать прыжок, в общем, постаралась оценить, насколько я подхожу для волейбола. А потом обратила внимание на рост моего отца, он довольно высокий. После этого Алевтина Федоровна сказала, что берет меня.

Ксения (во втором ряду) со своим тренером Алевтиной Мирошниченко. Фото: личный архив Ксении Смирновой

- Занятия спортом мешали учебе в школе?

- Я всегда училась в спортивных классах, и учителя шли нам навстречу. Давали задания, если мы были в отъезде. Проводили с нами дополнительные занятия, когда мы возвращались. В школе я была хорошисткой. Помню, ездила на соревнования в Италию, а у нас в школе в этот момент должна была быть государственная итоговая аттестация. И пока все отдыхали, я вместо прогулок по Италии сидела и учила алгебру с геометрией (Смеется). А недавно я с отличием окончила университет по специальности «спортивный менеджмент».

Мощная подача у Ксении появилась уже в детстве. Фото: личный архив Ксении Смирновой

- Расскажите о первых крупных соревнованиях, которые вы выиграли.

- Это было с юношеской сборной в 2015-м году, мне было 17 лет. Мы играли в Болгарии. Тогда у меня была тренер Светлана Михайловна Сафронова.

В подгруппе у нас были Италия и Сербия, достаточно сильные команды. У них в составе были Паола Эгону и Катарина Лозович, которые сейчас являются лидерами своих национальных команд.

В подгруппе мы проиграли Сербии 1:3, но выиграли Италию, что дало шанс пройти дальше. В полуфинале мы выиграли Турцию, а в финале вновь встретились с Сербией. На этот раз мы их победили, став чемпионами Европы.

Это было очень радостное событие для всех, ведь женский чемпионат Европы не выигрывался Россией с 1998-го года.

Ксения волновалась перед встречей с Николаем Карполем. Фото: женский волейбольный клуб "Локомотив"

- Когда вы пришли в «Уралочку», какое впечатление на вас произвел Николай Карполь?

- Я играла за челябинский «Динамо-Метар», в середине сезона мне поступило предложение перейти в «Уралочку». Я с радостью его приняла. Ведь, это самый титулованный клуб страны, которым руководит легенда мирового волейбола Николай Васильевич Карполь. С декабря 2019 года я стала игроком «Уралочки». Я сильно волновалась перед встречей с Николаем Васильевичем, но как оказалось зря. Он очень добрый и человечный. Он хороший психолог и вселяет уверенность в игроков.

- Ваш первый тренер Алевтина Мирошниченко ставила вас связующей, но позже у вас были другие амплуа. На какой позиции вы будете играть в сборной?

- Я была связующей на протяжении пяти лет. Потом меня стали переводить в нападающие. На Олимпиаду я изначально была заявлена в качестве диагонального нападающего, но позже тренеры решили, что я буду доигровщиком.

Сейчас девушка находится на тренировочной базе в Новогорске. Фото: личный архив Ксении Смирновой

- В составе олимпийской сборной вы были в Кремле, где встретились с президентом Владимиром Путиным. Перед этим вам приходилось сдавать тест на коронавирус?

- Сейчас мы проходим подготовку на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске. Здесь мы находимся, условно говоря, в «пузыре». У нас минимум контактов и выходить за территорию нельзя. Перед встречей с президентом мы сделали три ПЦР-теста на коронавирус. О том, что мы едем в Кремль, нас предупредили за три дня. Все команды приехали на автобусах, прошли досмотр охраны. В Кремле была соблюдена дистанция, все были в масках. Напутствие Владимира Владимировича для нас длилось около 10 минут. Затем нас повезли в храм Христа Спасителя. Оттуда мы вернулись на базу.

- Что для вас значит быть игроком сборной?

- Для меня представлять свою страну на международных соревнованиях – большая честь и ответственность.

- Какие шансы у женской волейбольной сборной на медали?

- Моя задача - полностью выкладываться на тренировках и на играх, а оценивать шансы - не моя прерогатива. У нас достаточно сильная группа и какую-либо команду выделять было бы неправильно. Игры будут проходить через день и нужно каждый матч играть как последний, ведь каждая игра может поменять все расклады в группе.

- Вы красивая девушка, нашим читателям будет интересно узнать, как у вас обстоят дела с личной жизнью.

"Сердечко" волейболистка отправила своим родителям после матча в Одинцово. Фото: volley_girlz

- С ней все хорошо (смеется).

В материале использованы фото с сайта www.vk.com/volley_girlz.

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