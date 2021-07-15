Екатеринбургская епархия опубликовала маршрут запрещенного губернатором Крестного хода

Палатки, установленные у Храма-на-Крови для паломников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что областные власти не согласовали проведение традиционного Крестного хода в ночь с 16 на 17 июля в этом году, верующие все равно готовятся к нему. Например, у Храма-на-Крови, откуда обычно отправлялись в путь участники, уже появились палатки для отдыха паломников. А кроме того Екатеринбургская епархия выпустила бесплатное мобильное приложение для смартфонов, работающих на iOS и Android.

В нем есть расписание программы Царских дней и проводимых Богослужений, а также новости, указан номер «горячей линии» и опубликована памятка для тех, кто собирается принять участие в «молитвенном шествии». Например, в ней объясняется, что делать, если в пути человеку станет плохо – обратиться за помощью к сестрам милосердия или добровольцам в красных футболках. Также в приложении можно посмотреть карту пешего маршрута до монастыря на Ганиной Яме, по которому в предыдущие годы совершался Крестный ход.

Для участников Царских дней было выпущено приложение на смартфоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Организаторы Царских дней очень стараются, чтобы гости, особенно прибывшие из других городов, чувствовали себя как дома, - отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Кроме того, в приложении участникам напоминают, что нужно соблюдать меры санитарной безопасности – не нарушать социальную дистанцию, пользоваться масками и дезинфекторами.

Крестный ход проводится в Екатеринбурге ежегодно. Как правило, в нем участвуют десятки тысяч человек. За ночь они проходят тот же маршрут, каким большевики 103 года назад везли до Ганиной Ямы тела Николая II, его родных и слуг. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года их расстреляли в подвале дома Ипатьева, на месте которого сейчас стоит Храм-на-Крови.

В предыдущие годы в Крестном ходу на Царские дни участвовали десятки тысяч людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предыдущие годы в Екатеринбурге для проведения Крестного хода по маршруту движения верующих перекрывали движение на дорогах. Но в этот раз региональные власти решили не согласовывать мероприятие. Об этом на своей странице в Instagram объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он объяснил это тем, что год назад, когда во время пандемии проходил Крестный ход, участники не соблюдали меры предосторожности.

- Посмотрите на фотографии – это крестный ход в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается, - сказал губернатор. - Тогда нам казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после Царских дней. Они перенесли болезнь довольно тяжело.

Традиционно Крестный ход начинался у Храма-на-Крове, где стоял дом Ипатьева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого митрополит Евгений Кульберг заявил, что он все-равно примет участие в шествии.

- Я однозначно пойду! - сказал Евгений Кульберг. - В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции.

Территорию перед Храмом-на-Крови готовят к мероприятию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также впоследствии заместитель губернатора Павел Креков уточнил, что запрет на проведение массовых мероприятий опубликовал Главный санитарный врач России.

- Мы руководствуемся этим документом, - сказал Павел Креков. - В условиях роста заболеваемости, проведение любых мероприятий должно быть минимизировано. Никто не будет устанавливать цепи из силовиков и так далее. Но мы призываем подумать о здоровье своих близких.

Добавим, что в среду, 14 июля Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий численностью больше 500 человек.

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