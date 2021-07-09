Митрополит екатеринбургский заявил, что верующие пройдут Крестный ход, не смотря на запрет губернатора

В прошлом году многие участники Крестного хода не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проводить в Екатеринбурге Крестный ход в Царские дни из-за ухудшающейся в регионе эпидемиологической ситуации. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Глава региона отметил, что в прошлом году несколько человек заразились коронавирусом именно после Крестного хода.

Митрополит екатеринбургский Евгений Кульберг тоже выступил с заявлением. О своем отношении к сложившейся ситуации он написал в своем Telegram-канале. Однако митрополит не поддержал главу региона и заявил, что верующие пройдут Крестный ход, не смотря на запрет. Более того, он написал, что пойдет на него сам.

- Я однозначно пойду! - заявил Евгений Кульберг. - В нынешней эпидемической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением. Решение властей, не согласовавших проведение Царского крестного хода, имеет под собой основания. Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции.

Евгений Кульберг заявил, что не стоит обвинять стигматизировать верующих в распространении инфекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит также написал, что традиция шествия верующих от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной. Обычно на него собираются не только екатеринбуржцы, но и приезжают люди со всех уголков области и даже страны.

- И нынче люди пройдут по святому пути - это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время. Наша цель - не смерть от страха перед коронавирусом или от самого коронавируса, а жизнь с Богом и в любви к ближнему, - написал митрополит.

Правда, Евгений Кульберг все же призвал верующих, которые выйдут на Крестный ход соблюдать меры безопасности, чтобы защитить собственную жизнь и жизнь окружающих.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса, традиционные мероприятия в память о расстреле царской семьи Николая II в 1918 году состоялись в ночь на 17 июля. Верующие, участвующие в богослужении в Храме-на-Крови и Крестном ходе практически не соблюдали никаких требований и мер безопасности - почти все были без масок, и даже во время шествия не соблюдали социальную дистанцию и шли рядом друг с другом. Перед нынешним Крестным ходом нарушение коронавирусных правил в прошлом году верующими отметил и губернатор.

- В этом году мы не будем проводить крестный ход в Царские дни. Посмотрите на фотографии – это крестный ход в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны, - написал в Instagram глава региона.

Всего в Крестном ходе в прошлом году приняли участие около 10 тысяч верующих.