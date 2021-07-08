Власти не будут согласовывать мероприятие и перекрывать дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили Крестный ход в Царские дни. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что в следующем году примет участие в Крестном ходу и пройдет от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. В этом году Царские дни пройдут с 14 по 21 июля.

Губернатор добавил, что в прошлом году несколько человек заразились коронавирусом именно после Крестного хода.

- В этом году мы не будем проводить крестный ход в Царские дни. Посмотрите на фотографии – это крестный ход в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идет на спад, но это был только конец первой волны, - написал в Instagram глава региона.

Накануне вице-губернатор Павел Креков назвал условия для введения QR-кодов.

- Не планируем решение в ближайшие дни, но ситуация меняется. Если будет ситуация ухудшаться, то это возможно. Об этом уже ранее говорил губернатор Куйвашев. Целый ряд стран Европы уже нормально перешли на режим использования QR-кодов, я не удивлюсь, если через несколько месяцев станет для нас обыденным. Я бы сам, как гражданин, пошел в то заведение, где безопасно. Речь не только про общепит, но и про музеи и другие места скопления людей, - заявил Павел Креков.

По данным на 7 июля, общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 96 137. Число смертей достигло 3 944. Сегодня, 8 июля, в регион поступила крупная – в 57,9 тысячи доз– партия вакцины «Спутник V».