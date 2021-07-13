Сергей Бидонько: Крестного хода в Екатеринбурге не будет

Сергей Бидонько поставил точку в вопросе с Крестным ходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря Ганина Яма в ночь на 17 июля 2021 года окончательно отменен. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

- Его не будет, - кратко прокомментировал ситуацию вице-губернатор.

Крестного хода в 2021 года на Царские дни не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос о традиционном ночном Крестном ходе в Царские дни оставался открытым несколько дней. Сначала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что мероприятие отменено по причине третьей волны пандемии коронавируса. Но позже с этим решением не согласился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

После этого начались переговоры в формате совещаний с участием светской и церковной власти Свердловской области. И вот, 13 июля, стало известно об окончательном решении.

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