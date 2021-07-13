Павел Креков объяснил, почему в Екатеринбурге отменили Крестный ход

Крестного хода в 2021 году в Екатеринбурге не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили Крестный ход в ночь на 17 июля 2021 года, который традиционно проходит от Храма на Крови до монастыря на Ганиной яме. Окончательное решение принято руководством Свердловской области 13 июля.

Заместитель губернатора Павел Креков объяснил, почему власть вынуждена принимать такие решения.

- У нас есть общая позиция: любые массовые мероприятия на подъеме заболеваемости несут реальную опасность для здоровья. Сегодня заболевание стало более тяжелым, болеют граждане трудоспособного возраста, - говорил Павел Креков. - О каких бы массовых мероприятиях ни шел разговор, это угроза для здоровья. Чаще человеку самому нужно принимать решение подвергать риску или нет. Призываем подумать о своем здоровье, о здоровье близких людей.

По словам вице-губернатора, сейчас на сайте Управления регионального Роспотребнадзора опубликовано постановление Главного санитарного врача России о массовых мероприятиях.

- Мы руководствуемся этим документом. В условиях роста проведение любых мероприятий должно быть минимизировано. Свыше 1000 человек, даже на свежем воздухе. Ни одно из названных мероприятий этих согласований не прошло, - говорит Креков.

Региональный Роспотребнадзор против Крестного хода в ночь на 16 июля, поэтому мероприятие решили отменить.

- Никто не будет устанавливать цепи из силовиков и так далее. Но мы призываем подумать о здоровье своих близких, - заключил Павел Креков.

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