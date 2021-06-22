Два бассейна уже закрылись, еще шесть закроются в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восемь крупных бассейнов Екатеринбурга в июле 2021 перейдут на летний режим работы. Одни закроются, другие изменят график, чтобы провести проверку и ремонт оборудования, привести в порядок помещения. Рассказываем, когда и где можно поплавать летом.

О ценах на плавание можно узнать из нашего материала.

РАБОТАЮТ:

ОЛИМПИЕЦ

Где: ул. Шаумяна, 80,

Контакт: +7(343) 295-61-62, +7(343) 234-64-45, www.uor-ekb.ru

Шесть дорожек по 25 метров.

Бассейн Екатеринбурга «Олимпиец» закроется на все лето с 30 июня 2021. Еще неделю можно успеть поплавать.

Расписание сеансов свободного плавания:

Понедельник: 12:00, 12:40, 13:20, 21:20

Вторник: 12:40, 13:20, 21:20

Среда: 12:00, 12:40, 13:20, 21:20

Четверг: 12:00, 12:40, 13:20, 21:20

Пятница: 12:40, 13:20, 21:20

Суббота: 12:40, 13:20, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:20

Воскресенье: 12:00, 12:40, 16:00, 16:40, 17:20, 19:20, 20:00, 20:40.

Цена: 400 рублей за 45 минут, абонемент на 4 занятия – 1400 рублей.

БАССЕЙН ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ

Где: пр. Ленина,1

Контакт: +7(343) 278-77-77, +7(343) 290-22-52, dm-centre.ru

– 15 июля мы временно закроемся, дата открытия пока не известна, – сообщили в бассейне Дворца молодежи Екатеринбурга.

Пока же можно успеть поплавать – для сеансов по свободному плаванию учреждение работает с 7:20 до 21:40. Здесь организованы шесть дорожек длиной 25 метров.

Помимо справки от терапевта посетителю нужно предоставить фотографию для оформления пропуска.

СК «УРАЛ»

Где: ул. Комвузовская, 9

Контакт: +7(343) 227-57-47, ск-урал.екатеринбург.рф

Бассейн Екатеринбурга имеет 6 дорожек длиной 25 метров временно закроется для посетителей после 15 июля 2021. Возобновить работу обещают в августе этого же года.

Еще почти три недели можно плавать с 6:30 до 22:00. Стоимость сеанса от 350 рублей. Записаться можно на сайте.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ

Где: ул. Кирова, 71

Контакт: +7(343) 242-54-12, www.vizsport.ru

Верх-Исетский бассейн Екатеринбурга также работает до июля, затем на 2 месяца закроется на ремонт и проверку оборудования.

До 30 июня можно успеть поплавать с 7:20 до 21:20. Стоимость сеанса составляет от 380 рублей.

Здесь шесть дорожек по 24 метра.

У екатеринбуржцев есть еще две недели, чтобы поплавать Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДИНАМО

Где: ул. Еремина, 12

Контакт: +7(343) 388-30-66, eskdinamo.ru

Закроется на один месяц в августе.

– Вы можете прийти пораньше с утра, показаться нашему врачу и пойти плавать, – уточнили бассейне Екатеринбурга.

Самый ранний сеанс – 8:00. Стоимость 380 рублей.

В будние дни бассейн Екатеринбурга работает до 21:00, в выходные с 9:00 до 19:00.

Здесь есть 2 дорожки по 25 метров.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

Где: ул. Коминтерна, 14а

Контакт: +7(343) 375-93-84, sport.urfu.ru

Большой бассейн Екатеринбурга не будет работать с 1 по 12 июля 2021. Затем здесь возобновят занятия. Стоимость разового посещения 330 – 350 рублей. Первый сеанс в 6:30, заключительный – в 20:45.

ЗАКРЫТЫ:

ЮНОСТЬ

Где: ул. Куйбышева, 32а

Контакт: +7(343) 251-21-55, юность.екатеринбург.рф

– Бассейн «Юность» с 1 июня 2021 года закрыт на капитальный ремонт. Информация по срокам запуска большого бассейна и набору детей в группы будет известна в середине августа 2021 года, – сообщили на сайте крупнейшего бассейна Екатеринбурга.

Напомним, бассейн «Юность» имеет восемь дорожек длиной 50 метров. Сеансы проходят по 45 минут, стоимость одного посещения – от 360 рублей.

КАЛИНИНЕЦ

Где: ул. Краснофлотцев, 48

Контакт: +7(343) 331-38-16, калининец.екатеринбург.рф

Еще один большой бассейн Екатеринбурга (50 метров) изменил график работы летом 2021 года.

Так с 15 июня он закрыт на ремонт.

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