Бани в Екатеринбурге: адреса, телефоны, цены

В Екатеринбурге есть общественные бани, отдельно русские и сочетающие русскую, финскую и хамам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 мая в Екатеринбурге начнутся опрессовки. Где найти горячую воду? В банях Екатеринбурга. Публикуем список бань и саун города.

Андреевские бани

Где: ул. Черепанова,14а

Контакт: +7(343) 382-24-33, https://andreevskiebani.ru/

Цены: от 249 рублей в час

Общественные бани в Екатеринбурге, соединившие традиции русской бани и технологии 21 века. Здесь есть женский (по вторникам) и мужской день. Семейный день запланирован на 22 мая 2021.

Можно посещать общий зал и кабинки вместимостью до 6 и до 10 человек.

Контрастное парение включает два захода в парную, андреевское – два захода в парную и купель, классическое – один заход в парную. Также здесь есть детское парение, антицеллюлитное парение с растиранием проблемных зон грейпфрутом, массажи, скрабы, маски и шоколадное обертывание.

Есть и комплексы услуг, например «Уральский» будет стоить 2799 рублей за 70 минут – это контрастное парение, нанесение солевого скраба, панто-массаж и банный напиток.

Бодрость

Где: ул. Первомайская, 71, ул. Лыжников, 38а, ул. Проезжая, 173а

Контакт: +7(343) 374-04-10, +7(343) 295-98-82, http://bani-bodrost.ru

Цена: от 142 рублей по средам и 192 рублей в остальные дни

Это комплекс из 9 общественных бань и саун, 3 из которых находятся в Екатеринбурге. Имеет мужское и женское отделения «Люкс», сауну и оздоровительное отделение.

Водолей

Где: ул. 8 марта, 124а

Контакт: +7(343) 257-10-84, http://vodolej-banno-prachechnyj-kombinat.obiz.ru/

Цена: от 350 рублей за 90 минут

Общественная традиционная русская баня в Екатеринбурге.

Веники можно принести с собой, либо купить в бане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чапаевские бани

Где: ул. Сибирский тракт, 90

Контакт: +7(343) 289-02-92, https://chapaev-bani.ru/

Цена: от 1600 до 5900 рублей в час

Банный комплекс, состоящий из 11 домиков. Бани работают круглосуточно без выходных и перерывов. Рыбацкая и охотничья бани вмещают до 6 человек. Лукоморье, Славянская и Чапаевская – до 10 посетителей. Помимо парной они оборудованы комнатами отдыха. На территории комплекса также есть Купеческая баня, Боярская и Богатырская вместимостью до 12 человек и чаном на огне. Попариться в Таежную баню пустят до 20 человек – кроме бани здесь есть бассейн, камин, соляная стена и бильярд.

Дополнительными услугами указаны спа-процедуры.

Ананьевские бани

Где: 14-й км Сибирского тракта

Контакт: +7(982)717-56-22, http://bani66.ru/#services

Цена: 1000 – 6700 рублей в час

Семейные русские бани в Екатеринбурге: скандинавская, березовая, можжевеловая, пихтовая, дубовая, эвкалиптовая и красная бани, а также «Дом охотника». В банях есть комнаты отдыха, камины, купели, обливные ведра, джакузи, мангалы, караоке, парковки. Вместимость: 2, 8, 10 и 12 гостей.

«Красная баня» рассчитана на 20 человек помимо основного набора имеет хамам и массажную комнату.

В программе отдыха парение «по-сибирски», «с похмелья», «красна девица», «на сене», «долголетие», «экстремальное» и даже «бесконтактное»

Три богатыря

Где: ул. Норильская, 78

Контакт: +7(343) 302-24-89 https://3-bogatyra.ru/

Цена: 1600 – 6500 в час

Услуги: парение, чан с водой на костре, сенная и соляная комнаты. 6 домов отдыха: «Илья Муромец», «Изба здоровья», «Добрыня Никитич», «Забава», «Василиса» и «Алеша Попович». Они отличаются этажностью, вместимостью (от 6 до 15 гостей) и перечнем услуг.

Паровозов

Где: ул. Печерская, 2

Контакт: +7(912) 672-64-71, +7(343) 372-64-71, http://сауна-паровозов.рф/

Цена: 500 – 1000 рублей в час

Два зала: северный и восточный. В первом – финская парная, вместимость до 15 человек, бассейн с гидромассажем, теплый бассейн, душ, джакузи и комната отдыха. Во втором – турецкая парная и джакузи с гидромассажем, вместимость до 12 человек.

Русские бани на Шарташе

Где: ул. Проезжая, 235

Контакт: +7(343) 378-55-15, http://бани-на-шарташе.рф/

Цена: 600 – 2000 рублей в час

Круглосуточные бани на березовых дровах. Большая, средняя и малая бани отличаются не только вместимостью – до 30 человек, и от 1 до 4 человек. В большой есть русская парная с березовыми вениками, бассейн 3*5 метров, русская печь, самовар на углях, бильярд, беседка с мангалом и три комнаты отдыха, в средней – то же самое, только бассейн 4*1,5 метра, караоке, вместо трех одна комната отдыха, в малой также есть русская парная с березовыми вениками, мангал, комната отдыха и караоке.

Жаровъ

Где: ул. Проезжая, 116

Контакт: + 7(902) 509-21-29, +7(343) 207-79-98, http://жаровъ.рф/

Цена: от 799 рублей в час

Комплекс русских бань в Екатеринбурге имеет большие бани около озера Шарташ. В одних могут отдохнуть до 12 человек, в других – до 16.

«Жар1» имеет вид на Храм во имя святой Троицы, комнаты с теплыми полами, обливное ведро, мангал и спальню. «Жар2» и «Жар3» – аналогичный набор помещений и атрибутов. «Жар4» – это баня под старину.

В бане можно выпить травяной чай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капля

Где: ул. Фронтовых бригад, 31

Контакт: +7(343) 201-00-19, http://saunakaplya.ru/

Цена: от 800 рублей в час

Сауна имеет парилки с двумя типами пара: сухим и влажным, джакузи с тремя видами массажа, кедровые бочки с ароматерапией, дубовые купели, парилку с гималайской солью, каменку, бильярд, караоке и аэрохоккей.

Лысая горка

Где: ул. Предельная, 41

Контакт: +7(343) 213-75-77, +7(953) 047-75-77, http://nagorke.ru/

Цена: 900 – 2000 рублей в час

Комплекс русских бань в черте Екатеринбурга. Здесь можно попариться в русской бане на дровах, заказать услуги парильщиков и массажистов. Есть открытый бассейн, кафе русской кухни, беседки с мангальной зоной и просторные прогулочные дорожки. Бани: «Русский домик», «Лесной домик», «Морской домик» и «Царские хоромы». Вместимость до 5, 6, 10 и 20 человек.

Острова

Где: ул. Донбасская, 45

Контакт: +7(343) 268-01-11, https://sauna-ostrova.ru/

Цена: 800 – 1200 рублей в час

Бани и сауны в Екатеринбурге включают как русскую баню, так и финскую сауну и турецкий хамам. Есть бассейн и караоке.

Бани загородного клуба «Пески»

Где: ул. Пески, 13

Контакт: +7(343) 288-03-14, https://peski13.ru/

Цена: от 1400 рублей в час

Бани загородного клуба «Пески» находятся в Екатеринбурге вблизи озера Шарташ. Четыре бани: «Царская баня» на дровах для 15 человек с бассейном, «Песня Лея» для 15 человек с обливными ведрами и площадкой для барбекю, «Птица Феникс» для 10 человек и «Черная жемчужина» для 6 человек с бассейном-купелью. Помимо стандартных банных процедур здесь можно заказать программу «Я-женщина и я-уникальна» , а еще проводится банный фестиваль «Чистый четверг» и расположена академия банного искусства. Дополнительно можно искупаться в чане на костре и выпить травяной чай.

Удачное место

Где: ул. Огарева,23 и ул. Ягодная, 28

Контакт: +7(922) 209-38-61, http://www.ydachnoemesto.com/

Цена: от 750 рублей в час

Баня Екатеринбурга включает в себя русскую баню на березовых дровах, купель с ледяной водой, беседку с мангалом, финскую сауну с температурой до +130 градусов, американский бильярд и изолированные спальни для семейного отдыха, вмещает до 15 гостей.

Русская баня на Чкалова

Где: ул. Чкалова, 34

Контакт: +7(343) 328-42-46

Цена: от 600 рублей в час

Баня в Екатеринбурге имеет три зала вместимостью до 20 человек, три просторных парные комнаты, русскую баню на березовых дровах и финскую парную и беседки с мангалом.

Лотос

Где: ул. Розы Люксембург, 52б

Контакт: +7(343) 269-41-96, +7(953) 389-94-38, https://saunalotos.ru/

Цена: 700 – 1200 рублей в час

Русская баня в центре Екатеринбурга с хамамом, финской сауной и бассейном.

Николаевские бани

Где: ул. Кизеловская, 18, https://nikolaevskie.ru/

Контакт: +7(343) 344 87 55,

Цена: 600 – 3000 рублей в час

Липовая, кедровая и нефритовые бани в Екатеринбурге. Здесь есть школа парения и мастерская пара: это классические и николаевское парение, парение с медом и солью, антицеллюлитное парение, ароматерапия и детское парение.