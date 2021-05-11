Опрессовки 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: графики

Первый этап опрессовок пройдет с 18 по 21 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с окончанием текущего отопительного сезона 11 мая Екатеринбург начал готовиться к следующему. А это значит, что впереди у нас опрессовки - гидравлические испытания тепловых сетей. Они пройдут не только в столице Урала, но и в Березовском и Верхней Пышме в четыре этапа.

- Первый этап с 18 по 21 мая. Второй этап с 8 по 11 июня. Третий этап с 20 по 23 июля. Четвертый этап с 10 по 13 августа, - уточняют в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

Энергетики отмечают, что еще до начала опрессовок температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после их завершения.

- Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, - добавляют в «Т Плюс».