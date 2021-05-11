В Екатеринбурге официально закончился отопительный сезон

В самую последнюю очередь батареи остынут в образовательных и медицинских учреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в домах Екатеринбурга начнут остывать батареи - отопительный сезон официально подошел к концу. Постановление об этом еще 6 мая подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- С 11 мая 2021 года организации коммунального комплекса, ведущие деятельность по теплоснабжению объектов ЖКХ и социальной сферы, начнут поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

При этом в самую последнюю очередь батареи остынут в объектах социальной сферы - больницах и поликлиниках, школах, детских садах, домах ветеранов. После того, как отопление окончательно перестанет поступать в батареи, в городе начнутся летние опрессовки - перед следующей зимой коммунальные службы будут проводить гидравлические испытания, проверяя трубопровод на прочность.

О переходе на летний режим работы сегодня заявили и в филиале «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

- Полное прекращение подачи теплоносителя займет 1-2 дня, - отмечают в пресс-службе предприятия. - Горячее водоснабжение в этот период не прерывается.