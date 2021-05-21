До пандемии на пляжах Среднего Урала устраивали вечеринки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летний зной манит жителей Екатеринбурга на водоемы. Отдыхающие едут на выходные с палатками, арендуют домики или просто отдыхают на пляже.

Рассказываем, на какие озера можно отправиться в Свердловской области.

ШАРТАШ

Как добраться: 5, 8, 13, 15, 23, 32 трамваи и автобус №61 до остановки «Каменные палатки». Автобусы №4, 25 и 082 до остановки «Высоцкого».

Озеро Шарташ – одно из самых популярных в Свердловской области, потому, что можно добраться как на личном, так и на общественном транспорте. Большинство жителей Кировского района живут поблизости и могут дойти пешком. Озеро имеет песочный и каменистый пляж, можно позагорать на траве. Здесь есть кабинки для переодевания, беседки с мангалами, волейбольные площадки, детские площадки, веревочный парк и даже пирс для свадебных церемоний. В 2020 году здесь началась реконструкция, власти планируют создать рекреационно-оздоровительный кластер на берегу Шарташа. Кроме того, работает школа кайтинга, также на озере собираются любители кататься на надувных досках Sup-бордах.

На сайте Шарташского лесопарка сообщается, что озеро образовалось более миллиона лет назад и объявлено памятником природы. Шарташ окружен лесопарком.

Со стороны улиц Высоцкого и Пески есть парковочные места.

Утки живут на озерах города и близлежащих водоемах Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАЛТЫМ

Как добраться: ехать на автомобиле из Екатеринбурга по направлению в Верхнюю Пышму, затем будет развилка Верхотурского тракта с Балтымским шоссе. Можно ехать по любой из дорог.

Озеро Балтым находится в Свердловской области в 20 км от Екатеринбурга и в 3 км от Верхней Пышмы. Рядом расположены поселок Санаторный и поселок Балтым.

На берегах озера стоят базы отдыха, санатории, лодочные станции и даже яхт-клуб. Пляжи в основном песчаные с хорошо развитой инфраструктурой. Летом вода в озере хорошо прогревается. Все это делает его привлекательным для отдыхающих.

Дальше поселка Санаторный заезжают рыбаки. Там пляжи менее оживленные. Жизнь кипит на пляже «Огонь» – в 6 км после выезда из Верхней Пышмы, на пляже загородного клуба «Лесная сказка», на базе отдыха «Клуб шишки». Здесь можно арендовать домик или беседку с мангалом. На пляже «Огонь» до пандемии регулярно проводили вечеринки. Также сюда можно приехать с палаткой.

По воде рассекают на катамаранах или водных лыжах, катаются и на «банане».

По берегам озера Балтым в Свердловской области растет смешанный сосново-березовый лес.

ТАВАТУЙ

Как добраться: из Екатеринбурга можно доехать на электричке «Екатеринбург – Нижний Тагил» и «Екатеринбург – Невьянск» до станции «Таватуй» или «Калиново».

От железнодорожного вокзала Екатеринбурга курсирует автобус №147.

Также можно добраться на автомобиле по Серовскому тракту

Ураловеды называют Таватуй «голубой жемчужиной Среднего Урала». Озеро Таватуй в Свердловской области – это памятник природы федерального значения. Средняя глубина – 6 метров, максимальная – 9 метров. В него впадают примерно 20 речек и ручейков, а на поверхности раскиданы островки. Дно озера каменистое, а на берегах расстилается сосновый лес.

Есть платные и бесплатные пляжи. Въезд автомобилей во всех случаях платный.

Например, отдохнуть на пляже возле турбазы «Солнечный берег» можно не платив за вход. Здесь благоустроенная пляжная зона. Но въезд на автомобиле будет стоить порядка 250 рублей. На этом пляже есть кабинка для переодевания, биотуалеты и беседки с местами под мангалы.

Любители отдыха в палатках часто располагаются на южном берегу мыса Сухарного.

Еще в Таватуе водится много рыбы, в том числе щуки, поэтому рыбаки на озере находятся в любое время года.

ИСЕТСКОЕ

Как добраться: на автобусе с Северного автовокзала до Среднеуральска, можно сесть в автобус на остановке «Педуниверситет».

Озеро «Исетское» находится в Свердловской области рядом со Среднеуральском.

Имеет небольшую глубину – 2,5-3 метра. В него впадают небольшие реки и ручьи, питающие реку Исеть. Само озеро выполняет функцию водохранилища, а его территория считается ландшафтным заказником.

Тем не менее, здесь не запрещено отдыхать. Работают базы отдыха. Большое скопление – у поселка Исеть. Можно снять домики или номера. Есть бани, сауны, беседки с мангалами, спортивные площадки и прокат лодок.

Есть дикие пляжи без инфраструктуры.

МАЛЫЙ ИСТОК

Как добраться: на автобусах №29 или 45 до остановки «Поселок Кольцово», либо на электричках до Камышлова, Каменска-Уральского, Богдановича – до станции «Хуторята».

На автомобиле по ЕКАДу, либо Арамильскому тракту мимо аэропорта «Кольцово».

Озеро расположено на юго-востоке Екатеринбурга в Свердловской области в месте слияния двух рек — Истока и Мостовки и не отличается чистой водой. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора горожане все равно купаются. Одна из опасностей – придонные течения с ледяной водой. От них, по словам медиков, могут возникать судороги мышц. Большая часть входов в озеро заросла травой. Глубина озера 3,5 метра.

Отдыхать на пляже здесь безопасно, он посыпан мелкой галькой. Есть скамейки и столы с навесными крышами. Для любителей загорать с удобствами на южной стороне озера на выходе из лесного парка «Малоистокский» оборудована зона отдыха. Туалетов нет.

Достаточно удобные заходы в озеро для рыбаков, правда крупной рыбы тут нет.

ПЕСЧАНОЕ

Как добраться: на электричке до Шали или Кузино, выйти на станции «Северка». На автобусе №043 можно доехать от железнодорожного вокзала Екатеринбурга до Северки.

На автомобиле нужно двигаться по Новомосковскому тракту в направлении поселка Решеты, затем в сторону поселка Северка и по улице Лесной.

Озеро расположено в 35 км от Екатеринбурга между гор Свердловской области. Имеет небольшую глубину от 1,5 до 3 метров. Вода поступает из подземных источников и периодически «цветет», дно илистое.

База отдыха здесь носит одноименное название. Отдыхающие могут арендовать домик, беседки и пирсы. Есть пляж двух видов: песчаный и каменистый. Установлены кабинки для переодевания и туалеты. Для спуска в воду есть большая горка.

К самому водоему подъехать на машине не получится. Парковка стоит примерно 200 рублей. В выходные дни здесь нескончаемая пробка со стороны поселка Северка.

Рыбаки есть на всех озерах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЗДОННОЕ

Как добраться: на автомобиле до поселка Висим, затем по грунтовой дороге до Смородиновского водохранилища.

На общественном транспорте можно доехать до Нижнего Тагила, затем пересесть на автобус до Висима.

По данным ураловедов, это самое глубокое озеро Свердловской области. Максимальная глубина достигает 49 метров, средняя – 25. Расположено оно недалеко от Нижнего Тагила в природном парке «Река Чусовая». Является гидрологическим памятником природы региона. В воде содержится кальций, на дне копится сероводород.

Вода здесь прозрачная и имеет зеленоватый оттенок. Летом озеро прогревается неравномерно, так, что видна граница между холодной и теплой водой.

Вокруг озера расстилается хвойный лес. На западном берегу – скалистая местность.

Мало подходит для пляжного отдыха. Здесь их просто нет. Зато можно гулять и рыбачить. На берегу есть родник, недалеко – в поселке Висим – расположена ферма страусов и оленей.

ИЖБУЛАТ

Как добраться: на автомобиле до Дегтярска, либо также до Дегтярска на рейсовом автобусе от Северного или Южного автовокзалов Екатеринбурга.

Проточное озеро с пресной водой находится на окраине города Дегтярска Свердловской области и окружено лиственным лесом и песчаными берегами. Глубина озера составляет всего 3,5 метра, дно местами илистое, местами – песчаное. Из Ижбулата вытекает река Ельчевка – приток реки Чусовой.

На одном берегу расположены базы отдыха и рассредоточены рыбаки. Другой берег заболочен. Озеро богато сапропелевой грязью, которая считается лечебной.

По озеру катаются на лодках, на берегу устраивают пикники. Катаясь на лодке можно увидеть дно озера и рыбу.

Роспотребнадзор в 2020 году разрешил купаться только в Шарташе и в Щучьем озере Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЩУЧЬЕ

Как добраться: на автомобиле по трассе в сторону Каменска-Уральского. Не доезжая до села Большебрусянского повернуть направо в сторону Гилево и Черноусово. Дальше двигаться от Черноусово по мосту через Исеть и по грунтовой дороге до озера.

Озеро находится в Белоярском районе Свердловской области. Здесь чистая прозрачная вода, дикие песчаные пляжи, низкие и местами заболоченные берега, смешанный лес и непростая дорога к водоему. Есть на берегу и загородный клуб, где можно отдохнуть в бане, беседках с мангалами, установить палатку и даже арендовать велосипед.

На берегу есть контактный зоопарк со страусами, оленями и необычными птицами.

Также между берегами для перехода озера установлены длинные деревянные настилы. Есть причал и местность с камышами.

Напомним, в 2020 году Роспотребнадзор после лабораторного исследования проб воды признал безопасными для купания в Свердловской области только восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге и Щучье озеро в Тавдинском районе.

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