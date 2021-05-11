В Екатеринбурге и за городом можно арендовать и беседку с мангалом, и просто место под костер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теплая погода в предстоящие выходные так и шепчет уехать куда-то за город или отдохнуть на природе в пределах города. Мы подготовили список баз отдыха в Екатеринбурге и рядом, где можно отдохнуть по программе «природа, солнце, шашлыки».

ПЕСКИ

Где: Екатеринбург, ул. Пески, 13

Контакты: +7 (343) 319-06-86, https://peski13.ru

Отдых на природе с проживанием на базе в черте Екатеринбурга обойдется в 2700 – 5000 тысяч рублей в сутки. Можно выбрать стандартный домик «Каюта» на двоих, VIP-домик из бревна с включенным в стоимость завтраком, а также настоящую русскую избу. Подойдет для отдыха вдвоем, с детьми или с большой компанией друзей. В домиках есть санузлы, душевая, телевизоры и холодильники. На придомовой территории – беседка с мангалом.

Беседки нескольких видов: те, которые у домиков, стоят от 900 рублей, есть «гриль-домик», веранды, утепленные беседки, шатер и даже монгольская юрта. В зависимости от вместимости растет и цена: от 900 рублей до 15 тысяч. В них поместятся от 10 до 300 отдыхающих.

В выходные дни цены увеличиваются на 500 и больше рублей.

Аренда бани оплачивается отдельно – стоимость от 700 рублей в час.

Кроме бани и беседок здесь есть веревочный парк и скалодром, лазертаг, пейнтбол, тир, бассейн, программа тимбилдинга и организованные квесты. Можно и просто погулять по берегу озера Шарташ.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Где: Кадниково, улица Карла Маркса 2А

Контакты: +7 (343) 287-77-47, https://www.whorse.ru

Гостиничные домики в загородном клубе «Белая лошадь» можно арендовать, заплатив от 5500 рублей в сутки. Включен завтрак и пользование спортивной площадкой. Дополнительно оплачивается: гриль-домик, посещение spa-центра и бассейна, конные прогулки, боулинг, ресторан.

На территории базы отдыха недалеко от Екатеринбурга есть зоопарк, где обитают еноты, ослы, кролики, хорьки, северные олени, яки, рыси, кенгуру, белки, овечки, африканские страусы, совы, голуби, журавли, ежики, пони, вьетнамская вислобрюхая свинья и мини-пиг.

Многие базы отдыха расположены на берегу озера Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАВАТУЙ

Где: Невьянский район, 1,5 км на юг от п.Таватуй

Контакты: +7-902-585-74-88; +7-922-20-89-035 (с 8:00 до 20:00), http://baza-tavatuy.ru/

Аренда номера на базе отдыха рядом с Екатеринбургом стоит от 890 рублей. Все зависит от того, сколько человек планируют отдохнуть – есть номера для двоих, а есть и для десяти человек.

Дополнительно: беседки с мангалами, мангалы под навесом, бильярдный и тренажерный залы, массажная кровать, сауна, солярий и спелеокамера.

На территории обустроены пляж, 25-метровый бассейн и тропа здоровья. Пляж усыпан песком и имеет деревянный пирс. Кроме того, можно покататься на лодке или порыбачить.

Отдыхающие приезжают и порыбачить Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЛЫЙ ПАРУС

Где: поселок Верхняя Сысерть

Контакты: +7 (343) 373-11-11, +7-922-114-84-77 (WhatsApp), http://bazaparus.ru

Цена: от 2000 рублей

Домик в лесу, домик у озера, комната в корпусе и семейный номер – можно выбрать, где жить на базе отдыха недалеко от Екатеринбурга. Дополнительно можно арендовать летнюю веранду, кафе, беседку с мангалом, русскую баню. Здесь же продают атрибуты для бани и для шашлыка (кроме еды и напитков).

Парковка автомобиля оплачивается отдельно – 150 рублей в день.

В прокат сдают велосипеды, мячи для волейбола, футбола, бадминтон. Можно сыграть в настольный теннис, бильярд, организовать прогулку на лошадях. Еще в аренду предлагают электрическую плиту.

НЕЗАБУДКА

Где: у Белоярского водохранилища

Контакты: +7 (343) 206 20 50 и +7-922-121-39-29, https://www.turbaza66.ru

На базе отдыха недалеко от Екатеринбурга предлагают номера и гостевые домики. Стоимость варьируется от 2500 до 6160 в будние дни и 2860 до 7160 в выходные. Домики можно снять за 1700 – 7000 в сутки, зависит от того, на какой период аренда.

Еще гостям предлагают пожить в благоустроенном доме как на собственной даче:

– Есть собственный пляж с причалом для лодок, русская баня, сауна с бассейном, хамам, отличная детская площадка и игровая комната, настольный теннис и бильярд, работает массажист и косметолог, имеется стоянка для автомобилей, в аренду можно взять велосипеды, лодки и катамараны.

Дачный вариант возможен вместе с питомцами. Максимальная вместимость такого дома – 6 человек. Цена зависит от месяца и составляет 25000 – 70000 рублей.

Для отдыха разработаны программы по омоложению, похудению, оздоровлению и йоге.

Стоимость аренды беседок везде разная, в среднем составляет 600 рублей в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРАКАЕВО

Где: деревня Аракаево в 150 км от Екатеринбурга

Контакты: +7 (343) 202-33-96, http://arakaevo.ru

На базе отдыха в 150 км от Екатеринбурга есть три вида коттеджей с вместимостью 10 – 18 гостей за 12 – 15 тысяч рублей в сутки. В доме имеется: оснащенная кухня, камин, сауна, душ, туалетные комнаты и стиральная машина. В стоимость включены постельное белье, полотенца и дрова для камина.

Летние домики на берегу реки Серга вмещают от 1 до 4 и от 1 до 25 гостей, и стоят 2500 в сутки, либо 4000 за 4 часа (домик для 25 гостей).

– В стоимость входит: аренда домика — беседки, две 1,5-спальные кровати, комплекты постельного белья на 4 человек, столик, холодильник, мангальная зона, – сообщается на сайте.

На улице находятся летняя кухня, умывальная и гигиеническая зоны.

Пожить в палатке можно за 300 рублей в сутки с человека. Таким гостям разрешено пользоваться летней кухней, уличными умывальниками и гигиенической зоной, костром под тентом и походной баней (за дополнительную плату).

Одно из развлечений – сплав по реке Серга и Михайловскому водохранилищу.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Где: город Березовский, 44-й квартал, 10 (20 км Режевского тракта)

Контакты: +7 (343) 361-70-46, http://lesnoe-ozero.ru

Можно арендовать дом, комнату, беседку и просто место под костер. База отдыха находится вблизи Екатеринбурга.

Дом с баней в будние дни обойдется в 12 – 15 тысяч рублей в сутки. В праздничные дни – дороже на 2 тысячи. За такую цену могут отдохнуть до 6 – 10 человек.

Комнаты рассчитаны на двоих и стоят 1500 рублей в день. Беседки – на 10 человек за 2400 в день, либо 300 рублей за 2 часа. Место для костра стоит 1600 в день или 200 рублей при аренде на 2 часа.

Есть баня и услуги парильщика, караоке, бильярд и аэрохоккей.

ВОСТОК

Где: Свердловская обл., Каменский район, село Покровское, Белоярский лесхоз, Покровское лесничество, квартал № 57 (77 км от Екатеринбурга)

Контакты: : +7-900-204-47-27, +7-950-634-07-11, +7-900-201-47-26, https://vostok96.ru

Двухэтажный коттедж до 10 спальных мест с возможностью двух дополнительных мест сдается за 10 тысяч рублей в сутки в будние дни и на 5 тысяч дороже в праздники на базе отдыха недалеко от Екатеринбурга. Помимо основного – кроватей, санузла и кухни, за эти же деньги гостям предоставят постельное белье, парковку, мангальную зону, спутниковое телевидение, интернет и артезианскую воду.

Поставить свою палатку можно за 250 рублей в сутки (в выходные дни 500 руб.). Но размер палатки не должен превышать 4*2 м. Посетители могут пользоваться парковкой, биотуалетом и местной водой.

Просто погулять и позагорать здесь можно также за 250 рублей, но с 9:00 до 21:00. Разрешено пользоваться пляжем, песочницей, качелями, парковкой и биотуалетом.

В стоимость аренды беседок (1000 – 2500 рублей в час) входят столы, стулья, электричество, мангал с шампурами, до 10 дров и до 5 кг угля. Также можно снять беседку у пирса с теми же условиями за 800 рублей в час.

Дополнительно: баня, катамараны, велосипеды, костер, шахматы, теннис, бадминтон, аренда футбольного мяча и услуги гида.

ШИШКИ

Где: берег озера Балтым в 25 км от Старотагильского тракта

Контакты: +7-922-109-10-65, https://shishki.su

Коттеджи базы отдыха недалеко от Екатеринбурга стоят от 12 тысяч рублей в сутки. Неделю можно жить за 70 тысяч рублей. Для 10 человек: кровати, душевая, санузел, кухня, комнаты отдыха, балкон и камин.

Домики в лесу для 1 – 8 человек стоят от 6 до 10 тысяч рублей в сутки. Они имеют два этажа, две комнаты, веранду и утеплены.

Номера в корпусах можно снять за 2500 – 3500 рублей в сутки. Включено все необходимое: одна или две кровати, санузел, душевая, холодильник, телевизор. За животных придется доплатить 300 рублей, ограничения – вес питомца до 3 кг.

Дополнительно: аренда банкетного зала, шатра, парковки, беседок с мангалами, бани и конференц-зала.

Есть магазин, где можно купить уголь, дрова, жидкость для розжига и банные веники.

Для постояльцев бесплатно: детская комната, полчаса игры настольного тенниса, посуда, обслуживание беседок, пледы, халаты.

В мае уральцы открывают шашлычный сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИВОЛГА

Где: деревня Кадниково

Контакты: +7 (343) 295-72-72, +7-922-209-43-07, https://www.ivolga-ural.ru

Номера на базе отдыха рядом с Екатеринбургом стоят от 2500 рублей.

В списке развлечений: ресторан, боулинг, бильярд, лазертаг, настольный теннис, тир, пейнтбол и футбол. Местный спорткомплекс оснащен тренажерным залом, залом для фитнеса и аэробики. Есть баня, финская сауна и хамам.

Стоимость аренды обычных беседок составляет 400 рублей в час, отапливаемых – 2500 в час. Маленькая беседка вмещает до 6 человек, большая – до 15, теплая – до 30.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Где: поселок Березит, ул. Дальний березит, 11

Контакты: +7 (343) 239-50-30, http://www.kruizuniversal.ru

Для желающих отдохнуть на базе отдыха недалеко от Екатеринбурга есть номера одноместные, двухместные, семейные, комфорт и стандарт+.

Дополнительно: детская игровая комната, финская сауна, велосипеды, караоке, кресло-массажер, футбол, бадминтон, скандинавская ходьба, бассейн, конно-спортивный клуб и контактный зоопарк.

– Здесь живут собаки хаски, козы, овцы, мини-пиги, осёл, кролики, лошади. Вход от 100 рублей, – написано на сайте.

Беседки вмещают от 1 до 100 человек. В зависимости от компании придется выложить от 600 до 2000 рублей в час. Тут же можно организовать пионерский костер, мангал и казан за 1500, 400 и 400 рублей соответственно.