Пляжи в Екатеринбурге и Свердловской области 2021: список пляжей, где позагорать

До Шарташа и Верх-Исетского пруда можно доехать на общественном транспорте и немного пройти пешком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области существенное потепление придет в четвертую неделю мая. Воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Для любителей пляжного отдыха – это сигнал к тому, что пора собирать вещи и ехать на озеро.

Рассказываем, на какие пляжи Екатеринбурга можно отправиться загорать.

В 2020 году Роспотребнадзор признал безопасными для купания только два водоема Свердловской области: восточный берег Шарташа в Екатеринбурге и Щучье озеро в Тавдинском районе. Пробы, взятые здесь санврачами, соответствовали нормам безопасности.

В 2021 году заключения ведомства пока не было, да и купающиеся пока не замечены. Загорающие на пляжах Екатеринбурга уже отметились на берегах Шарташа и Верх-Исетского пруда во время аномальной жары в апреле.

В 2021 году Роспотребнадзор пока не назвал опасные для купания водоемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛЯЖ У ОЗЕРА ШАРТАШ

Екатеринбург, озеро Шарташ, остановка транспорта «пос. Пески»

Вход: бесплатно

Популярный пляж Екатеринбурга – до Шарташского лесопарка можно доехать из любой точки города на маршрутке, автобусе и трамвае. Есть парковка для автомобилей.

Отдыхающие могут выбрать полежать на песочном пляже, устроиться на каменном или поваляться в траве.

На пляже установлены раздевалки и туалеты, киоски, где купить еду и воду. Нет шезлонгов, но есть скамейки. Прямо на пляже есть детские площадки. Чуть ближе к лесу установлены платные беседки с мангалами.

Озеро очень любят рыбаки, рано утром и поздно вечером они занимают часть берега популярного пляжа Екатеринбурга.

Утром и вечером на Шарташе собираются рыбаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПЛЯЖ

Екатеринбург, Кирова, 40а, остановка транспорта «ВИЗ»

Вход: бесплатно

Пляж на берегу Верх-Исетского водохранилища в Екатеринбурге – это еще один популярный городской пляж. Недалеко от него останавливается общественный транспорт. И отдыхающие активно пользуются возможностью поехать на автобусе позагорать.

Расположиться можно на траве и бетонных плитах, организованных шезлонгов нет. Отличное место для пикника. Здесь же можно арендовать яхту – неподалеку располагается яхт-клуб.

Есть кафе.

ПЛЯЖ «ОГОНЬ» У ОЗЕРА БАЛТЫМ

Поселок Санаторный в 30 километрах от Екатеринбурга, ул. Набережная, 2Д

Вход: бесплатно

Этот пляж недалеко от Екатеринбурга для тех, кому не нужна тишина. Здесь есть рестораны и бар. До пандемии выступали диджеи.

На пляже есть шезлонги с матрасами и без, зонты, правда за пользование оборудованием придется заплатить. Оборудованы пешеходные дорожки и платная парковка.

Пляж имеет песчаную поверхность и плавный вход в озеро. Для экстремалов есть пирс.

Добраться до пляжа из Екатеринбурга проще всего на машине, но ходит и 161 пригородный автобус.

ПЛЯЖ У ОЗЕРА «ЩУЧЬЕ»

Тавда, поселок Большая Пустыня

Вход: бесплатно

Второй водоем из разрешенного прошлогоднего списка Роспотребнадзора – это любимое место рыбаков. Здесь регулярно проходят соревнования по ловле рыб.

Это дикий пляж недалеко от Екатеринбурга, дорога к озеру непростая. Добраться можно на автомобиле, но авто придется оставить и идти до озера 8 км пешком.

Отдыхающие приезжают с пледами и устраиваются в траве или ставят палатки.

ПЛЯЖ У ОЗЕРА «ПЕСЧАНОЕ»

Поселок Северка Свердловская область

Вход: бесплатно. Платный въезд на автомобиле (300 – 400 рублей в зависимости от дня недели).

Еще один пляж недалеко от Екатеринбурга для любителей активного отдыха. Одна сторона пляжа песчаная с пологим заходом в воду, вторая – каменистая с резким спуском. Озеро Песчаное признано гидрологическим памятником областного значения, но Роспотребнадзор не дает разрешение на купание здесь из-за несоответствия проб воды нормам.

Несмотря на то, что вход бесплатный, на все развлечения здесь установлена цена: прокат лодки или катамарана, аттракционы, пирсы, домики, беседки с мангалом.

Имеются кабинки для переодевания и туалеты, которые оборудованы подальше от берега и поближе к лесу.

ПЛЯЖ КЕМПИНГА «ЕВРОПА-АЗИЯ»

Вход: 200 рублей

Пляж находится в черте Екатеринбурга. Он окружен сосновым бором, рядом есть рыбный пруд.

Территория пляжа облагорожена дорожками, лестницами, мостиками и деревянными настилами. Есть платные шезлонги и зонтики, беседки и домики для барбекю. Можно воспользоваться душевой и бассейном. Игровая зона для детей бесплатная.

На пляж Екатеринбурга разрешено приносить свои напитки и еду. Есть и свой бар.

Здесь много комаров из-за близости к карьеру. Поэтому необходимо обрабатываться репеллентами.

Добраться можно как на машине, так и на пригородных и междугородных автобусах 152\66 и 155 до остановки «Кемпинг».

На городских пляжах есть кафе или киоски с едой, кабинки для переодевания и туалеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС напомнили, если вы планируете не только загорать, но и купаться, то не стоит плавать в незнакомом месте одному, нырять с обрывов и заплывать за буйки.