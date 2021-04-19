Пляжи в Екатеринбурге и Свердловской области 2021: список пляжей, где позагорать

До Шарташа и Верх-Исетского пруда можно доехать на общественном транспорте и немного пройти пешком
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области существенное потепление придет в четвертую неделю мая. Воздух прогреется до плюс 18-20 градусов. Для любителей пляжного отдыха – это сигнал к тому, что пора собирать вещи и ехать на озеро.
Рассказываем, на какие пляжи Екатеринбурга можно отправиться загорать.
В 2020 году Роспотребнадзор признал безопасными для купания только два водоема Свердловской области: восточный берег Шарташа в Екатеринбурге и Щучье озеро в Тавдинском районе. Пробы, взятые здесь санврачами, соответствовали нормам безопасности.
В 2021 году заключения ведомства пока не было, да и купающиеся пока не замечены. Загорающие на пляжах Екатеринбурга уже отметились на берегах Шарташа и Верх-Исетского пруда во время аномальной жары в апреле.
В 2021 году Роспотребнадзор пока не назвал опасные для купания водоемы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПЛЯЖ У ОЗЕРА ШАРТАШ
Екатеринбург, озеро Шарташ, остановка транспорта «пос. Пески»
Вход: бесплатно
Популярный пляж Екатеринбурга – до Шарташского лесопарка можно доехать из любой точки города на маршрутке, автобусе и трамвае. Есть парковка для автомобилей.
Отдыхающие могут выбрать полежать на песочном пляже, устроиться на каменном или поваляться в траве.
На пляже установлены раздевалки и туалеты, киоски, где купить еду и воду. Нет шезлонгов, но есть скамейки. Прямо на пляже есть детские площадки. Чуть ближе к лесу установлены платные беседки с мангалами.
Озеро очень любят рыбаки, рано утром и поздно вечером они занимают часть берега популярного пляжа Екатеринбурга.
Утром и вечером на Шарташе собираются рыбаки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ПЛЯЖ
Екатеринбург, Кирова, 40а, остановка транспорта «ВИЗ»
Вход: бесплатно
Пляж на берегу Верх-Исетского водохранилища в Екатеринбурге – это еще один популярный городской пляж. Недалеко от него останавливается общественный транспорт. И отдыхающие активно пользуются возможностью поехать на автобусе позагорать.
Расположиться можно на траве и бетонных плитах, организованных шезлонгов нет. Отличное место для пикника. Здесь же можно арендовать яхту – неподалеку располагается яхт-клуб.
Есть кафе.
ПЛЯЖ «ОГОНЬ» У ОЗЕРА БАЛТЫМ
Поселок Санаторный в 30 километрах от Екатеринбурга, ул. Набережная, 2Д
Вход: бесплатно
Этот пляж недалеко от Екатеринбурга для тех, кому не нужна тишина. Здесь есть рестораны и бар. До пандемии выступали диджеи.
На пляже есть шезлонги с матрасами и без, зонты, правда за пользование оборудованием придется заплатить. Оборудованы пешеходные дорожки и платная парковка.
Пляж имеет песчаную поверхность и плавный вход в озеро. Для экстремалов есть пирс.
Добраться до пляжа из Екатеринбурга проще всего на машине, но ходит и 161 пригородный автобус.
ПЛЯЖ У ОЗЕРА «ЩУЧЬЕ»
Тавда, поселок Большая Пустыня
Вход: бесплатно
Второй водоем из разрешенного прошлогоднего списка Роспотребнадзора – это любимое место рыбаков. Здесь регулярно проходят соревнования по ловле рыб.
Это дикий пляж недалеко от Екатеринбурга, дорога к озеру непростая. Добраться можно на автомобиле, но авто придется оставить и идти до озера 8 км пешком.
Отдыхающие приезжают с пледами и устраиваются в траве или ставят палатки.
ПЛЯЖ У ОЗЕРА «ПЕСЧАНОЕ»
Поселок Северка Свердловская область
Вход: бесплатно. Платный въезд на автомобиле (300 – 400 рублей в зависимости от дня недели).
Еще один пляж недалеко от Екатеринбурга для любителей активного отдыха. Одна сторона пляжа песчаная с пологим заходом в воду, вторая – каменистая с резким спуском. Озеро Песчаное признано гидрологическим памятником областного значения, но Роспотребнадзор не дает разрешение на купание здесь из-за несоответствия проб воды нормам.
Несмотря на то, что вход бесплатный, на все развлечения здесь установлена цена: прокат лодки или катамарана, аттракционы, пирсы, домики, беседки с мангалом.
Имеются кабинки для переодевания и туалеты, которые оборудованы подальше от берега и поближе к лесу.
ПЛЯЖ КЕМПИНГА «ЕВРОПА-АЗИЯ»
Вход: 200 рублей
Пляж находится в черте Екатеринбурга. Он окружен сосновым бором, рядом есть рыбный пруд.
Территория пляжа облагорожена дорожками, лестницами, мостиками и деревянными настилами. Есть платные шезлонги и зонтики, беседки и домики для барбекю. Можно воспользоваться душевой и бассейном. Игровая зона для детей бесплатная.
На пляж Екатеринбурга разрешено приносить свои напитки и еду. Есть и свой бар.
Здесь много комаров из-за близости к карьеру. Поэтому необходимо обрабатываться репеллентами.
Добраться можно как на машине, так и на пригородных и междугородных автобусах 152\66 и 155 до остановки «Кемпинг».
На городских пляжах есть кафе или киоски с едой, кабинки для переодевания и туалеты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В МЧС напомнили, если вы планируете не только загорать, но и купаться, то не стоит плавать в незнакомом месте одному, нырять с обрывов и заплывать за буйки.